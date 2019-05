Endgame batte Avatar al box-office USA: con 2,6 miliardi, il sorpasso globale è imminente

Cinema

Un piccolo passo per il box-office americano, un grande passo per quello mondiale!

Il film Marvel Studios Avengers: Endgame ha ufficialmente superato Avatar nella classifica dei maggiori incassi americani della storia. Non manca molto affinché superi il film di James Cameron anche nella classifica dei film che hanno incassato di più al box-office mondiale.

Secondo quanto riportato dai dati del sito specializzato Box Office Mojo, Avengers: Endgame ha incassato, sul solo suolo americano, 770.805.870 dollari, superando Avatar (760.507.625 dollari) e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Star Wars: Il Risveglio della Forza, che è ben lontano a quota 936.662.225 dollari.

Il film di J. J. Abrams sembra difficile da raggiungere, considerando che l'ultima avventura dei Vendicatori, di settimana in settimana, perde una percentuale di incasso di circa il 50%, ovvero ogni settimana il pubblico e conseguentemente l'incasso si dimezza. Inoltre, i nuovi titoli come John Wick 3 - Parabellum e gli imminenti blockbuster come, per esempio, Aladdin (dal 24 maggio nei cinema americani) e Godzilla II: King of the Monsters (dal 31 maggio nei cinema americani) faranno diminuire il numero di sale dove viene proiettato Avengers: Endgame e il numero di spettatori paganti, che con molta probabilità decideranno di vedere i nuovi film. Si può, quindi, ipotizzare che non ci saranno tremiti nella Forza: Star Wars: Il Risveglio della Forza resterà il primo nella classifica degli incassi più alti negli Stati Uniti d'America.

Per quanto riguarda la classifica mondiale del box-office, non si può dire lo stesso per Pandora. Questa volta sembra che i Na'vi non riusciranno a fronteggiare l'attacco degli Avengers, che hanno già affondato il Titanic.

Avengers: Endgame è attualmente a quota 2,614.8 miliardi di dollari, mentre Avatar è fermo a 2,788.0 miliardi di dollari. Il gap da colmare per il film dei fratelli Russo è di soli 173,2 milioni di dollari: una cifra che, stando al ritmo in cui incassa, dovrebbe essere superato entro le prossime due settimane.

Si segnala, ancora una volta, la straordinaria cifra incassata finora nel mercato cinese dal 22esimo film del Marvel Cinematic Universe, pari a 601.595.210 dollari, vero ago della bilancia in questo confronto con Avatar. Il film di Cameron, infatti, in Cina è uscito a gennaio 2010, con un ritardo di 20 giorni dall'uscita americana e ha incassato "solamente" 204.129.854 dollari.

Il destino di Pandora sembra segnato, ma riusciranno i Na'vi a riprendersi la testa del box-office con il loro ritorno?