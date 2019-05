Game of Thrones: dopo il bicchiere Starbucks, è la volta delle bottiglie d'acqua!

TV NewsCuriosità

20/05/2019

Dopo il bicchiere di Starbucks, la stagione 8 di Game of Thrones inciampa su due bottiglie d'acqua. Il doppio errore è visibile nella sequenza a Fossa del Drago. Chi sarà il colpevole, stavolta?

Tanta epicità, tante (inevitabili) discussioni e... tanti errori! La stagione finale di Game of Thrones sta tenendo banco tra i fan non soltanto per le scelte narrative di D.B. Weiss e David Benioff, ma anche per le numerose dimenticanze del... servizio catering.

Dopo il bicchiere di Starbucks nell'episodio 8x04, The Last of the Starks, che ha generato infiniti meme e un simpatico botta e risposta di accuse tra i protagonisti della serie, nel conclusivo The Iron Throne sono comparse due bottiglie d'acqua.

Entrambi gli anacronistici contenitori sono presenti nella sequenza a Fossa del Drago, ad Approdo del Re. Ma inizialmente gli spettatori ne avevano individuato uno solo. Per la precisione, dietro la gamba di Sam Tarly.

Manco a dirlo, la notizia ha subito iniziato a rimbalzare sui social, con decine di post che segnalavano tra l'ironico e l'incredulo la bottiglia da mezzo litro "incriminata":

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN 💀💀 First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα🐉||GoT Spoilers (@JonxDanyy) May 20, 2019

Mi manca il respiro. Lo hanno fatto di nuovo! Prima il bicchiere di Starbucks, adesso una bottiglia d'acqua. Questa serie è una farsa.

Una bottiglia d'acqua ad Approdo del Re!

Ovviamente, la segnalazione ha attirato l'attenzione dei fan, che si sono messi a guardare nel dettaglio la scena. Con il risultato di trovare una seconda bottiglia d'acqua, stavolta tra le sedie di Ser Davos e Gendry:

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4 — Bala Yogesh (@Yo_Bala) May 20, 2019

Non c'è solo quella là. Ne ho trovata un'altra vicina a Ser Davos.

La disattenzione ha portato (ulteriore) acqua al mulino degli spettatori scontenti ed è andata a incrementare il (già) cospicuo numero di errori più o meno gravi della stagione 8 (l'ultimo in ordine di tempo è nell'episodio 8x05, The Bells, in cui è "rispuntata" la mano destra a Jaime - anche, se in realtà, l'immagine proviene da un dietro le quinte e non è presente nell'episodio vero e proprio).

HD HBO La mano sbagliata

D'altra parte, è anche vero che in Game of Thrones i bloopers non sono mancati neppure in passato, quando il giudizio dei fan sulla serie era (quasi) totalmente entusiastico.

In ogni caso, come recita la saggezza popolare, "cosa fatta capo ha". La produzione non può tornare indietro, tuttavia probabilmente provvederà come ha già fatto nel caso del famigerato bicchiere di Starbucks, che è stato rimosso dalle versioni per lo streaming e da quelle che saranno rese disponibili in DVD e Blu-ray.

Chissà se le due bottiglie d'acqua daranno seguito a un "watergate"? Stavolta i "colpevoli" sembrano abbastanza certi: la collocazione dei contenitori sembrerebbe indicare John Bradley (Sam Tarly) e uno tra Liam Cunningham (Ser Davos) e Joe Dempsie (Gendry).

Ma considerato il precedente e i colpi di scena di GoT... mai dire mai!