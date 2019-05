Game of Thrones: quanti erano gli Immacolati e i Dothraki? E quanti ne sono rimasti dopo la Battaglia di Winterfell?

Attenzione! Possibili spoiler!

Entrambi gli eserciti di Daenerys hanno avuto delle perdite nel corso del viaggio della Madre dei Draghi verso Westeros, anche se minori. I loro numeri sono invece sensibilmente cambiati dopo la Battaglia di Grande Inverno, andata in onda nell'episodio 3 di Game of Thrones 8.

HD HBO I Dothraki prima di essere spazzati via dall'orda dei non-morti

Immacolati e Dothraki dopo lo scontro di Grande Inverno

I Dothraki sono stati i primi a lanciarsi contro il muro costituito dallo schieramento dei non-morti, con il risultato di essere caduti in tantissimi, finendo così con il combattere per il Re della Notte, anziché per la loro regina. Nel corso del quarto episodio della stagione 8, quando Daenerys e i suoi alleati preparano il piano di battaglia per attaccare Approdo del Re, non viene precisato quanti Dothraki siano ancora in vita, ma sappiamo che la stragrande maggioranza è rimasta uccisa.

Oltretutto, proprio l'uccisione repentina e di massa di così tanti dei suoi Dothraki ha convinto Daenerys, nel corso del terzo episodio, a non sposare la strategia attendista di Jon: la Madre dei Draghi, in sella a Drogon, interveniva così il prima possibile per aiutare le truppe di terra, non aspettando che il Re della Notte si mostrasse, come invece aveva pianificato Snow.

HD HBO L'immenso schieramento di Immacolati all'arrivo a Grande Inverno

Per quanto riguarda gli Immacolati, nel corso della Battaglia di Grande Inverno li abbiamo visti proteggere i cancelli della capitale del Nord. In molti sono stati schiacciati dall'orda di non-morti ed Estranei, anche perché quando è stata chiamata la ritirata sono stati proprio Verme Grigio e i suoi a prendersi l'onere di coprirla.

Nel corso dell'episodio 4, è stato confermato che gli Immacolati sono stati dimezzati. Considerando anche le cadute registrate prima di quella battaglia e quelle poi ad Approdo del Re, possiamo quindi arrivare alla conclusione che Daenerys avesse ancora dalla sua più o meno 5 o 6mila Immacolati.

HD HBO Il comandante Verme Grigio durante la Battaglia di Grande Inverno

L'esercito di Daenerys nell'episodio finale

Già il trailer che ci introduce all'episodio finale ci aveva confermato che, nonostante i tantissimi caduti di Grande Inverno, l'esercito di Daenerys fosse tutt'altro che estinto: nelle sue immagini, la Mad Queen torreggiava davanti a un folto schieramento di Immacolati, indubbiamente molto ridotto rispetto a quello visto all'arrivo a Grande Inverno, ma ancora importante — anche considerando quanto letali siano questi soldati.

Alle loro spalle, potevamo anche vedere un gruppo abbastanza nutrito di Dothraki a cavallo, che ci confermava l'impressione avuta durante l'episodio 5 che non fossero ancora ridotti alla sparuta minoranza che gli eventi dell'episodio 3 ci avevano fatto credere.

HD HBO Daenerys davanti a quello che resta dei suoi eserciti

L'episodio 6, alla sua messa in onda, ci ha effettivamente confermato che la Madre dei Draghi avesse ancora a disposizione qualche centinaio di Dothraki (niente a che vedere con l'immensa orda iniziale) e, come detto proprio durante gli eventi da Verme Grigio, ancora "migliaia" di Immacolati, anche se il numero non è stato precisato.

HD HBO Gli immacolati nell'episodio finale di Game of Thrones

Le truppe di Daenerys, tuttavia, non sono riuscite ad allontanarla dal suo destino di Targaryen: fin dall'inizio del suo percorso, la futura regina sognava di rompere la ruota dei tiranni dei Sette Regni. Ci è riuscita, ma certamente non nel modo che si sarebbe aspettata.