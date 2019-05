Sembra che, finalmente, il famoso manga Gintama stia arrivando davvero alla fine. La storia di questo fumetto, disegnato da Hideaki Sorachi, è entrata nel suo arco finale nel 2016 e dopo quasi tre anni non è ancora arrivata a conclusione.

Secondo i piani originali Gintama doveva finire a settembre 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump, dove è stato pubblicato per oltre 14 anni. L’autore non è riuscito a rispettare i piani e si è dunque deciso di spostare gli ultimi capitoli sulla rivista Jump Giga, dove sono usciti tre ulteriori episodi. Neanche questi però sono bastati ed è dunque stata aperta una app ufficiale dedicata solo a Gintama dove pubblicare i capitoli conclusivi.

Secondo quanto riportato da un’immagine promozionale, la serie dovrebbe stavolta essere veramente agli sgoccioli con solo 100 pagine rimanenti comprese quelle che formano il più recente capitolo, il 702.

The "real, real, real, serialization towards the final chapter restarts!! On May 13th the serialization begins with the first chapter, and there will be even more announcements on the way!!" pic.twitter.com/k7xLUUEtZD