Google, Intel e Qualcomm chiudono i rapporti con Huawei: le conseguenze

L'ordine esecutivo del Presidente USA Donald J. Trump inizia a dare i suoi frutti, e (forse) anche prima del previsto. Alcuni giganti della tecnologia statunitensi hanno fatto passare solo pochi giorni prima di prendere provvedimenti nei confronti di aziende sospette, che - come dichiarato da Trump - potrebbero mettere in serio pericolo la sicurezza nazionale.

Stando a quanto riportato da Reuters, Google ha sospeso ogni attività con Huawei in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di mettere al bando l'azienda Cinese, oggi uno dei colossi del settore. Un duro colpo per quest'ultima, inevitabile tuttavia dopo esser stata inserita nella lista nera USA (insieme ad altre potenzialmente pericolose).

Con la rottura tra Google e Huawei, vecchi e nuovi smartphone dell'azienda di Shenzhen (Honor compresi) non riceveranno più gli aggiornamenti di Android. Per quanto riguarda invece coloro che hanno tra le mani uno smartphone Huawei, rende meno amara la pillola un post su Twitter di Big G che fa sapere che Google Play e Google Play Protect continueranno a funzionare sui dispositivi già commercializzati:

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.