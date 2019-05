Green Book, la recensione del Blu-ray del film tre volte Premio Oscar

Cinema

di Lorenzo Bianchi - 20/05/2019 11:03

Vincitore di tre Premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Non Protagonista, Green Book è finalmente disponibile in Home Video. La recensione dell'edizione Blu-ray.

1 condivisione

Vincitrice di ben tre statuette - Milglior Film, Miglior Attore Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale - all'edizione 2019 dei Premi Oscar, Green Book è stata sicuramente una delle pellicole più apprezzate dello scorso anno, acclamata tanto dalla critica quanto dal pubblico per la vicenda che porta in scena e l'importante messaggio che essa trasmette.

Ambientata nella New York degli anni '60, è la storia vera del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), finito per una serie di circostanze a fare da autista al pianista afro-americano Don Shirley (Mahershala Ali). Un compito non facile perché il tour di date in cui il musicista prodigio è chiamato a esibirsi si svolge nel profondo Sud degli Stati Uniti, al tempo uno dei luoghi più razzisti dell'America.

Tra un concerto e l'altro, tra i due nascerà una forte e straordinaria amicizia, un rapporto che finirà con il cambiare profondamente gli animi e i caratteri di entrambi.

Dopo il grande successo riscosso al cinema, Green Book arriva ora in Home Video, pronto a essere visto e rivisto comodamente seduti sul proprio divano di casa nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

Grazie alla divisione italiana di Eagle Pictures, ho potuto visionare la versione in alta definizione del film, che si presenta in un'elegante amaray bianca contenuta in una slipcase in cartoncino con immagini in rilievo. Scopriamo dunque insieme punti di forza e debolezze di questa edizione.

HD Lorenzo Bianchi L'edizione Blu-ray italiana di Green Book contiene anche un simpatico segnalibro a forma di Oscar

Audio & Video

Dal punto di vista tecnico, la versione Blu-ray di Green Book presenta il film in 1080p per 24 fotogrammi al secondo, un formato capace di mettere in risalto la cura con cui è stato confezionato il lungometraggio. L'atmosfera dell'America degli anni '60 è infatti qui ricreata nel migliori dei modi: dalle automobili al vestiario dei personaggi fino alle ambientazioni, ogni elemento aiuta lo spettatore a immergersi nell'atmosfera della vicenda. Un'atmosfera che, grazie alla potenza del Blu-ray, gode di un'immagine sempre pulita (è presente un leggero rumore soltanto nelle sequenze notturne o girate in ambienti scuri), di colori saturi e di una gamma di dettagli raffinati.

Per un film basato sulla vita di un musicista, dove ovviamente la musica gioca un ruolo fondamentale, il comparto audio deve essere curato quanto più possibile. Benché Eagle abbia deciso di non inserire nessuna delle due tracce presenti in Dolby Atomos, la codifica della versione in originale in inglese e il doppiaggio italiano in DTS-HD Master Audio 5.1 offrono allo spettatore un mix sonoro più che soddisfacente. I dialoghi, sempre chiari e udibili, appaiono infatti ben mixati con i suoni ambientali e con la potente colonna sonora, che alterna pezzi jazz alla musica classica.

Contenuti Speciali

Oltre al film in alta definizione, l'edizione Blu-ray di Green Book distribuita da Eagle contiene anche tre featurette inedite - per un totale di circa 15 minuti - che ci portano dietro le quinte della pellicola.

Performance Virtuose: il regista Peter Farrelly e gli attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali raccontano come è stato dare vita sul grande schermo alle figure di Frank Vallelonga e Don Shirley.

il regista Peter Farrelly e gli attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali raccontano come è stato dare vita sul grande schermo alle figure di Frank Vallelonga e Don Shirley. Un'amicizia indimenticabile: il cast tecnico e artistico del film discute del legame che va a instaurarsi tra i due protagonisti nel corso della storia.

il cast tecnico e artistico del film discute del legame che va a instaurarsi tra i due protagonisti nel corso della storia. Andare oltre "Green Book": regista e attori offrono un approfondimento sul "libro verde" da cui il film prende il titolo.

Benché i contenuti extra siano gli stessi presenti nell'edizione americana, nel Blu-ray di un lungometraggio vincitore di ben tre Premi Oscar ci saremmo aspettati di trovare qualche featurette in più, come a esempio un lungo dietro le quinte del film.

Eagle Pictures

Informazioni tecniche