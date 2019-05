Iain Armitage, da Young Sheldon al nuovo film di Scooby-Doo

CinemaTV News

Scooby-Doo torna al cinema con un nuovo protagonista, il giovane Iain Armitage!

Warner Bros. Animation sta realizzando un nuovo lungometraggio di Scooby-Doo e - secondo quanto riportato dal sito americano The Hollywood Reporter - tra i protagonisti ci sarà Iain Armitage che interpreterà il giovane Shaggy, mentre Mckenna Grace porterà sul grande schermo la giovane Daphne.

Armitage ha raggiunto il successo con il suo ruolo nella serie TV Big Little Lies - Piccole grandi bugie di HBO, che è alla sua seconda stagione in anteprima il 9 giugno negli Stati Uniti. Ha poi continuato a recitare come personaggio protagonista nella serie spin-off di The Big Bang Theory Young Sheldon. La serie in cui interpreta il piccolo Sheldon Cooper ha concluso la sua seconda stagione in contemporanea con il finale di The Big Bang Theory.

Grace è stata estremamente ricercata negli ultimi anni, con diversi progetti di diversa natura, questo alla sua giovane età è quasi un record. Il suo ruolo più recente è stato quello della giovane Carol Danvers in Captain Marvel di Marvel Studios. Ha anche avuto modo di interpretare un'altra versione più giovane di un personaggio in Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix. Prossimamente, sarà protagonista del nuovo capitolo dell'Universo di Conjuring: Annabelle Comes Home, infine sarà protagonista dell'attesa nuovo capitolo del franchise Ghostbusters, diretto da Jason Reitman, nelle sale nel 2020.

Il film narra della storia della banda di Mystery Inc. unire le forze con altri eroi dell'universo di Hanna-Barbera - tra cui Blue Falcon, Captain Caveman e Dynomutt - per salvare il mondo da Dick Dastardly e dai suoi piani malvagi.

Tony Cervone è accreditato alla regia, questo sarà il suo debutto sul grande schermo dopo aver diretto diversi film su Tom e Jerry e due film di Scooby-Doo per il piccolo schermo. La sceneggiatura è di Kelly Fremon Craig e di Matt Lieberman.

Il film, attualmente sotto il titolo di Scoob, uscirà nei cinema americani l 15 maggio 2020.