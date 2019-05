In Giappone esiste l'appartamento definitivo per i fan di Evangelion

CuriositàAnimazione

20/05/2019

Per tutti i fan che vorrebbero vivere l'esperienza di Shinji Ikari, arriva l'appartamento a tema Evangelion.

Se siete fan di Evangelion e avete sempre sognato di vivere in Giappone, allora esiste l'appartamento che fa per voi. Nella cittadina di Gunma si trova infatti un appartamento arredato con lo stile visto nel famoso anime di Hideaki Anno.

Molte aree di questa casa di 41 metri quadrati hanno un design che ricorda le interfacce nelle basi della Nerv o l'estetica dei mecha utilizzati da Shinji, Asuka e Rei. L'appartamento può ospitare fino a due persone e vi è anche la possibilità di poter tenere degli animali, cosa che renderebbe l'esperienza ancora più vicina all'anime a patto che riusciate a procurarvi un pinguino come animale da compagnia.

Non tutta la casa è realizzata con questo stile, infatti soltanto la cucina e una camera da letto sono agghindate in questa maniera. L'altra camera da letto e il bagno sono invece normali, cosa che fa pensare che i due precedenti inquilini avessero una certa differenza di vedute su come arredare l'appartamento.

L'edifico visto da fuori è piuttosto normale e nulla potrebbe far pensare che in realtà all'interno si trovi una base segreta in stile anime.

Attualmente l'appartamento è vuoto e la società immobiliare Lifull Homes sta cercando dei nuovi inquilini per questa pseudo base della Nerv, tramite il loro sito. Certo Gunma è un po' lontana da Tokyo, ma forse è meglio così dato la fine che fa la città nell'anime.

Siete interessati a replicare l'esperienza di vita di Shinji? Vi ricordiamo che con l'appartamento non è incluso un robot da comandare per difendere l'umanità da un'invasione di creature definite come angeli.

