L'E3 2019 di Microsoft tra console next-gen e tanti annunci: un leak fa sognare i fan Xbox

20/05/2019

Un leak da NeoGAF svela tutti i piani di Microsoft da qui ai prossimi 18 mesi, con un'attenzione particolare al media briefing in occasione dell'E3 2019. E i gamer possono già iniziare a fantasticare.

Questo è un momento storico importantissimo per Microsoft. Soprattutto sul fronte del gaming.

Il colosso di Redmond ha infatti sbagliato tanto con la sua ultima console, Xbox One. La cronica mancanza di esclusive è infatti stata percepita dall'utenza - anche quella più fedele - come un segno di cedimento dell'azienda americana, troppo spesso messa in ombra dallo strapotere Sony e dalla sua PlayStation 4. La "grande M", però, è riuscita ad alzare la testa, mettendo sul piatto un'attenzione sempre più certosina ai servizi - Xbox Game Pass su tutti - e al futuro in streaming, così come tutta una serie di aggressive acquisizioni di talentuosi studi prima indipendenti, incaricati di dare vigore alla line-up della famiglia Xbox.

Pare allora naturale che, con le prime indiscrezioni sulla nuova Xbox Scarlett a infiammre ancor di più le attese, le speranze dei fan siano ora riposte nella conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019.

Il media briefing della compagnia a stelle e strisce è fissato per domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana. E dovrà essere necessariamente il palco più luminoso per fare luce sulle mosse future in campo videogame, soprattutto ora che Sony ha deciso di non partecipare alla fiera di settore più importante dell'anno.

E se è vero che l'hype è praticamente alle stelle, oggi arrivano le prime golosissime indiscrezioni sui contenuti che verranno presentati proprio durante il panel Xbox per la nuova edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles. Un leak, quello odierno, che è ritenuto piuttosto affidabile, e che è stato reso pubblico sulle pagine del forum NeoGAF dal leaker e insider Braldyr.

Più nello specifico, la gola profonda ha messo nero su bianco tutti i progetti di Microsoft per i prossimi 18 mesi, con un'attenzione particolare all'evento losangelino.

L'E3 2019 di Microsoft: tutti gli annunci in un leak

Stando alle dichiarazioni di Braldyr, la casa di Windows si prepara a stupire addetti ai lavori e grande pubblico con una conferenza corposissima di novità.

L'appuntamento includerà il reveal delle specifiche tecniche della console next-gen Xbox Scarlett, assieme a quello completo di Project xCloud, piattaforma che, come Google Stadia, è pensata per il gaming in streaming.

Passando ai giochi, dovremmo assistere a un nuovo trailer di Halo Infinite, con tanto di data di uscita fissata per il 2020. Seguirebbero un primo video gameplay di Gears 5, dato al debutto per il mese di settembre di quest'anno, uno per lo spin-off Gears Tactics e uno ancora per il rifacimento del classico Battletoads. Non solo, il leak comunica di video e date di lancio anche per Ori and the Will of the Wisps, The Outer Worlds e Age of Empires 4. Senza dimenticare un gameplay mai visto di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, accompagnato alla finestra di uscita.

Tra i contenuti totalmente nuovi, si parla pure di Bleeding Edge, a quanto pare la nuova proprietà intellettuale di Ninja Theory concepita come un progetto cross-gen - dunque destinato sia a Xbox One che alla sua erede -, DLC per Sea of Thieves e reboot per Fable in arrivo solo su Xbox Scarlett nel 2021. Sempre secondo Braldyr, poi, non sono da escludere l'annuncio di un nuovo episodio di MechAssault e la conferma di un titolo nuovo di zecca della serie Forza Motorsport, pensato per sfruttare la potenza della prossima piattaforma casalinga. Nel corso dell'evento firmato da Microsoft potrebbero apparire anche un nuovo gioco Capcom -uno tra Resident Evil 3 Remake o Dino Crisis - e altre produzioni realizzate da team di sviluppo giapponesi.

Ricapitolando, la scaletta leakata della conferenza Xbox all'E3 2019 include:

Halo Infinite – nuovo trailer e data di uscita (autunno 2020)

Gears 5 – gameplay e data di uscita (settembre 2019)

Gears Tactics – trailer e data di uscita

Ori and the Will of the Wisps – trailer e data di uscita

Bleeding Edge – nuova IP di Ninja Theory (cross-gen)

The Outer Worlds – trailer e data di uscita

Cyberpunk 2077 – nuovo gameplay e finestra di lancio

Age of Empires 4 – gameplay e data di lancio (2020)

Fable Reboot – teaser, gioco esclusivo per Xbox Scarlett in uscita nel 2021

Sea of Thieves – nuovi contenuti

Battletoads – gameplay e data di uscita

Project xCloud – reveal completo

Xbox Scarlett – reveal delle specifiche tecniche

Presentazione giochi third party

La rinascita di Joanna Dark su Xbox Scarlett

Se è vero che il leak letto su NeoGAF si riferisce anche a produzioni che non saranno tra le luci e i colori dell'Electronic Entertainment Expo 2019, tutti coloro che si sono lasciati sedurre da Joanna Dark saranno felici che si parla anche di un suo graditissimo ritorno grazie ad un reboot di Perfect Dark.

Per i pochi che non conoscessero questa leggenda dell'era a 32 e 64 bit, si tratta di uno sparatutto in prima persona apparso per la prima volta su Nintendo 64 nel 2000 - nel 2010 il gioco è stato pubblicato su Xbox Live Arcade con la grafica migliorata e altre impostazioni che sfruttano Xbox Live -, confezionato dalla Rare dei tempi d'oro. Con l'acquisizione della software house britannica da parte di Microsoft, il marchio è passato su Xbox, e potrebbe quindi tornare con uno slancio tutto nuovo.

La fonte ne è insomma certa, un reboot di Perfect Dark ci sarà, e sarà destinato esclusivamente a Scarlett nel 2021. Perfect Dark sarà apparentemente in terza persona, il gioco è in fase di sviluppo presso DLaLa Studios con la supervisione di Rare, situazione simile a quella verificatasi per Battletoads. Smentita invece l'esistenza di nuovi giochi di Banjo-Kazooie e Conker, rumoreggiati nei giorni scorsi.

Insomma, la carne al fuoco è tantissima. In attesa di smentite o conferme, quali sono i possibili annunci che più di tutti vi farebbero battere il cuoricino nerd?