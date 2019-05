Occupation: Rainfall, un primo teaser dello sci-fi horror da Cannes 2019

Film Mode Entertainment - casa di produzione cinematografica di proprietà di Clay Epstein - ha diffuso un brevissimo teaser trailer di Occupation: Rainfall (visibile comodamente all'inizio dell'articolo), lo sci-fi horror sequel di Occupation. In cabina di regia troviamo nuovamente Luke Sparke, già regista del primo capitolo. Ecco le parole del regista a proposito di questo sequel:

Nel cast del film troviamo Ken Jeong, Jeong e Daniel Gillies, Temuera Morrison, Dan Ewing, Aaron Jeffery, Zac Garred, Charles Mesure e Trystan Go.

In Occupation: Rainfall - ambientato due anni dopo l'invasione della Terra vista in Occupation - i sopravvissuti sono costretti a combattere una guerra di trincea davvero disperata. Mentre il numero dei morti continua a crescere, la resistenza e i loro inaspettati alleati scoprono un segreto che potrebbe volgere le sorti della guerra a loro favore.

Clay Epstein ha dichiarato:

Siamo estremamente entusiasti di realizzare il sequel di un film che è stato un enorme successo in tutto il mondo. Questo è un testamento non solo per il talento di Luke come regista, ma anche per i fan che hanno voglia di vedere film divertenti e ben realizzati. Grazie a F/X, Occupation: Rainfall sta conquistando il mercato.