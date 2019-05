Queste oscure materie, il trailer della serie TV ispirata alla trilogia di Philip Pullman

TV News

L'emittente statunitense HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie TV Queste oscure materie, ispirata alla omonima trilogia di libri di Philip Pullman. Ecco il filmato.

L'emittente statunitense HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Queste oscure materie, serie TV ispirata all'omonima trilogia letteraria (composta dai romanzi La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra) dello scrittore britannico Philip Pullman.

Potete vedere il filmato, della durata di poco meno di un minuto, in apertura dell'articolo.

Il trailer mostra Lord Asriel parlare a Lyra del male e del fatto che ci sono cose che è meglio non capire. Mrs. Coulter, invece, svela come in ogni incubo dei bambini ci siano degli elementi che sono veri. Non mancano, inoltre, sequenze con le ambientazioni spettacolari riprodotte per lo show e alcune sequenze d'azione. Infine, la protagonista Lyra deve compiere una scelta molto difficile.

Oltre al trailer, il profilo Twitter ufficiale di Queste oscure materie ha diffuso online alcune immagini della serie TV accompagnandole con delle citazioni dei libri di Pullman, per rivendicare una certa fedeltà dell'adattamento televisivo al materiale originale dello scrittore.

Pantalaimon si contorse da una parte all'altra, urlando e ringhiando, incapace di allentare la presa della scimmia d'oro.

"Pantalaimon twisted this way and that, shrieking and snarling, unable to loosen the golden monkey’s grip.” @BBCOne @HBO pic.twitter.com/oZC0AJVPYx — His Dark Materials (@darkmaterials) May 17, 2019

Oppure:

La sua pelliccia era lunga e lucente, ogni pelo sembrava fatto di oro puro, molto più fine di quello di un umano... la sua piccola mano è nera, le sue unghie perfette artigli cornei, i suoi movimenti delicati e invitanti.

"His fur was long and lustrous, each hair seeming to be made of pure gold, much finer than a human’s… his little hand is black, his nails perfect horny claws, his movements gentle and inviting.” @BBCOne @HBO pic.twitter.com/63WIBYEpCP — His Dark Materials (@darkmaterials) May 17, 2019

Ancora:

Tutti i suoi movimenti erano grandi e perfettamente bilanciati, come quelli di un animale selvatico, e quando appariva in una stanza come questa, sembrava un animale selvatico tenuto in una gabbia troppo piccola per contenerlo.

"All his movements were large and perfectly balanced, like those of a wild animal, and when he appeared in a room like this, he seemed a wild animal held in a cage too small for it.” @BBCOne @HBO pic.twitter.com/ncQ34O3dgU — His Dark Materials (@darkmaterials) May 17, 2019

Anche uno dei produttori di Queste oscure materie, Dan McCulloh, ha condiviso un'immagine inedita della serie con tanto di citazione dal libro:

Lyra poteva sentire Pantalaimon pieno d'ansia, sebbene non emettesse alcun suono. Per se stessa, era piacevolmente eccitata.

“Lyra could feel Pantalaimon bristling with anxiety, though he made no sound. For herself, she was pleasantly excited.”



Introducing the world to Lyra and Pan. New trailer has arrived!#hisdarkmaterials #bbc #hbo @DafneKeen @darkmaterials pic.twitter.com/MqoxJR332B — Dan McCulloch (@danmcculloch) May 17, 2019

HBO ha così descritto la sua nuova serie TV:

È l'adattamento della pluripremiata omonima trilogia di Philip Pullman, considerata un capolavoro fantasy: la prima stagione segue Lyra, una giovane donna apparentemente ordinaria, ma molto coraggiosa, di un altro mondo: la sua ricerca di un amico rapito svela una sinistra rete di bambini rapiti e diventa un modo per comprendere un fenomeno misterioso chiamato Polvere. Mentre viaggia attraverso vari mondi, incluso il nostro, Lyra incontra Will, un ragazzo determinato e coraggioso come lei. Insieme incontrano esseri straordinari e conoscono pericolosi segreti, con il destino dei vivi - e dei morti - che si troverà ad essere nelle loro mani.

Non è stata ancora resa nota una data ufficiale per la messa in onda di Queste oscure materie, ma la serie TV dovrebbe essere presentata in anteprima entro la fine dell'anno sia su HBO che sull'emittente britannica BBC.

Il cast è sicuramente degno di nota. Tra gli attori principali, infatti, incontriamo: Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Marisa Coulter), James McAvoy (Lord Asriel) e Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Lo show è stato prodotto in collaborazione con la già citata BBC ed è già stato rinnovato per una seconda stagione.

