The Batman: Catwoman tra i possibili villain (e i fan vogliono Kristen Stewart)

Dopo la notizia che Robert Pattinson sarebbe davvero vicino a interpretare il nuovo Batman, alcuni i fan desiderano vedere Kristen Stewart nei panni di Catwoman nel prossimo film di Matt Reeves.

Lo scorso 17 maggio, è emersa la notizia che Robert Pattinson sarebbe vicinissimo a chiudere l’accordo per interpretare Bruce Wayne nel prossimo standalone diretto da Matt Reeves e dedicato al personaggio dei fumetti DC, The Batman.

Nonostante la cosa non sia ancora stata ufficializzata dai vertici di Warner Bros., i fan si sono già scatenati, immaginando i villain che il Cavaliere Oscuro potrebbe affrontare nel corso della sua prossima avventura e che, si vocifera, saranno un numero ben maggiore del previsto.

Stando a quanto ripostato anche da SlashFilm, Reeves starebbe ancora modificando la sceneggiatura, la quale dovrebbe vedere al suo interno almeno due cattivi principali: uno dovrebbe essere quasi certamente Il Pinguino, mentre il secondo sarebbe un villain "purrfetto" per il tipo di storia che il regista andrà a raccontare.

Visto il gioco di parole tra "perfect" e "purr" (fare le fusa), è impossibile non pensare alla letale Catwoman. Alcuni fan la vedrebbero bene con il volto dell'attrice Kristen Stewart, che già nel 2015 rivelò a Yahoo Movies di essere interessata a far parte del cast di un film basato sui supereroi.

Adoro guardare quei film. Mi piacerebbe mostrare alla gente che posso fare di più che essere semplicemente 'Kristen Stewart' in un film differente e in circostanze diverse. Sono sicura che potrei collaborare con Capitan America, capite cosa intendo? Sarebbe la cosa giusta da fare.

Come riportato anche da ComicBook, in molti adorerebbero rivedere Pattinson e la Stewart fianco a fianco sul grande schermo, proprio come avvenuto in Twilight, film del 2008 diretto da Catherine Hardwicke e nato come adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2005 di Stephenie Meyer.

Nel film del 2008, divenuto poi una saga di successo (forte di ben quattro sequel, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn Parte I e II), i due attori vestivano rispettivamente i panni del vampiro Edward Cullen e della giovane Isabella "Bella" Swan. La loro love story dalle tinte dark appassionò centinaia di adolescenti, divenendo un vero fenomeno mediatico, tanto che i due attori decisero di intraprendere una relazione amorosa anche fuori dal set, sino alla rottura ufficiale avvenuta nel maggio del 2013.

Non sorprende quindi che i fan desiderino vedere nuovamente questa coppia "bella e dannata" sul grande schermo, proprio come un tempo.

I suddenly want Kristen Stewart as Catwoman... pic.twitter.com/qdWfNAQVjt — Alex (@AlexMBrown_) May 17, 2019

Ad un tratto voglio Kristen Stewart come Catwoman...

Cool, now cast Kristen Stewart as Catwoman, you cowards. #Batman pic.twitter.com/2QeJ5Xpwrb — harley hart (@ScaredIntoAlice) May 17, 2019

Fantastico, ora scegliete Kristen Stewart nei panni di Catwoman, vigliacchi.

okay, so hear me out:

Kristen Stewart as Catwoman pic.twitter.com/gzIP69a9UE — 🅺🆁 3000 (@Hellkr1) May 17, 2019

Okay, ora ascoltatemi: Kristen Stewart nel ruolo di Catwoman.

I know this’d be crazy, but am I the only one who kinda wants to see Kristen Stewart as #Catwoman or #Batgirl in the new #Batman films? She’s short, but I think it’d be really fitting. pic.twitter.com/KH0kp25oii — Andrew Burnett (@AndrewNuni) May 17, 2019

So che sarebbe pazzesco, ma sono l'unico che vuole vedere Kristen Stewart come Catwoman o Batgirl nei nuovi film di Batman? È bassa di statura, ma penso che sarebbe davvero perfetta.

Ricordiamo che il personaggio di Selina Kyle è apparso sul grande schermo in due occasioni, nel 1992 con il volto di Michelle Pfeiffer in Batman: Il Ritorno e nel 2012 ne Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno grazie all'interpretazione di Anne Hathaway.

Ma non solo: un altro attore, questa volta appartenente all'universo Marvel, ha espresso il desiderio di vestire i panni di un celebre villain di Batman nel film di Reeves. Stiamo parlando di Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), il quale in occasione dell'evento Jus In Bello a Roma ha spiegato che adorerebbe interpretare L'Enigmista:

Mi piacerebbe provare a interpretare L'Enigmista, è un personaggio interessante. Non so come lo interpreterei in realtà. Sarebbe molto difficile a essere onesti, perché non si tratta solo di essere pazzi e basta. Ci deve essere anche un lato oscuro, ma è proprio per questo che è un personaggio interessante.

L'Enigmista è apparso al cinema grazie all'interpretazione di Jim Carrey in Batman Forever (1995), per poi tornare di recente sul piccolo schermo nella serie TV Gotham, con il volto di Cory Michael Smith.

The Batman arriverà in ogni caso nei cinema americani il 25 giugno 2021.