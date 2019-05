Aladdin: la nuova canzone di Jasmine e una featurette con Naomi

Cinema

Una nuova canzone per la Principessa Jasmine di Aladdin, una donna forte e indipendente che vuole solo il meglio per la sua città.

Tanti nuovi contenuti dedicati a Aladdin, in attesa dell'uscita del film nelle sale italiane il prossimo 22 maggio. In apertura di questo articolo trovate il video curato da Disney Italia insieme a Naomi Rivieccio, che ha realizzato le versioni italiane delle canzoni della Principessa Jasmine.

La cantante, reduce dall'esperienza di X Factor, ha spiegato che:

La sfida maggiore nell'interpretare le canzoni di Jasmine è stata sicuramente riuscire a entrare nella sua psicologia, [quella] di una donna forte e coraggiosa. Ma c'è anche una complessità tecnica perché i brani non sono facilissimi.

Jasmine è una principessa diversa dalle altre, come ricorda Naomi: "è una principessa moderna", non più semplicemente "pura, ingenua, vulnerabile". Nel film animato del 1992, Jasmine è una giovane donna forte e indipendente che, nonostante gli sforzi del padre, si rifiuta di scegliere un marito. Almeno finché non incontra Aladdin mascherato proprio da Principe Alì.

Il film live-action in uscita il 22 maggio prova ad approfondire il carattere di Jasmine, interpretata da Naomi Scott. Proprio l'attrice accompagna gli spettatori dietro le quinte delle riprese del film in un nuovo video pubblicato da Disney.

"Volevamo dare una svolta moderna al personaggio", ha raccontato Scott nel video.

La Principessa Jasmine vuole solo fare il meglio per Agrabah, il suo obiettivo è diventare il nuovo leader della città. Non vuole però soltanto dirlo, ma anche dimostrarlo. Ha tutte le qualità necessarie per essere un leader, e alla fine della storia riuscirà a farsi avanti e a compiere il suo destino, diventando la guida necessaria per il suo popolo.

Naomi Scott, nel video qui sopra, porta i fan alla scoperta della nuova e simbolica canzone del suo personaggio "Speechless" (letteralmente "senza parole"), un brano interamente dedicato alla forza e all'indipendenza di una Principessa decisa a superare i propri limiti. "Posso scegliere e voglio portare avanti quello in cui credo", canta Jasmine.

Oltre a Naomi Scott nel ruolo di Jasmine, nel film live-action di Aladdin troviamo Mena Massoud in quelli del ladruncolo protagonista, Will Smith nei panni del Genio e Marwan Kenzari in quelli di Jafar.

Non resta che scoprire questa nuova Jasminem dal 22 maggio al cinema.