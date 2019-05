Aston Martin DB5, torna in produzione l'auto di James Bond: ecco i film che l'hanno resa celebre

CuriositàCinema

di Emanuele Zambon - 21/05/2019 10:07

Verranno prodotti 25 nuovi esemplari della coupé di 007, tutti dotati dei gadget visti nei film di James Bond, da Goldfinger a Skyfall.

L'Aston Martin tornerà a produrre l'iconica DB5, uno tra i modelli più conosciuti (e celebrati) della casa automobilistica britannica. La notizia è di qualche settimana fa, ma il tempo dell'attesa è ormai scaduto, dal momento che 25 esemplari saranno messi in vendita a partire dai primi mesi del 2020.

Non stiamo parlando di una vettura qualunque, bensì della macchina di servizio di James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema. L'iniziativa - a tiratura piuttosto limitata - non si accontenta di far ritornare su strada il bolide anni '60, ma mira proprio a fornire ai fortunati acquirenti una replica fedele dell'auto apparsa nei film di 007, con la dotazione completa di gadget e sistemi di difesa che più di una volta hanno tirato fuori dai guai la spia di Sua Maestà.

Costo dell'operazione? Senza dubbio proibitivo. Sarà necessario sborsare circa 3,1 milioni di euro per aggiudicarsi uno dei 25 esemplari realizzati - come l'originale - nei cantieri di Newport Pagnell. Il fatto che le vetture non saranno omologate per l'uso stradale è un dettaglio non indifferente, che non potrà però scoraggiare i collezionisti più audaci.

Aston Martin DB5, l'auto nei film di 007

I 25 esemplari di Aston Martin DB5, uno splendido esempio di vettura Gran Turismo, avranno una dotazione particolare che va oltre i comfort di serie delle DB5 da strada: spazio a mitragliatrici estraibili dai fanali anteriori, barriera antiproiettile estraibile dal bagagliaio, targhe girevoli, fumogeni per limitare la visibilità degli inseguitori, rostri dei paraurti che fuoriescono per speronare i veicoli inseguiti, speroni celati nello scomparto dei cerchioni per mettere fuori gioco gli avversari (alla Ben-Hur), vani nascosti e, soprattutto, sedile eiettabile (con cui liberarsi magari di qualche ammiratrice troppo insistente).

Con tutti questi gadget descritti finora abbiamo imparato a familiarizzare in molti dei film di James Bond, a partire da Agente 007 - Missione Goldfinger, la pellicola del 1964 in cui la DB5 fece il suo esordio, guidata per l'occasione da Sean Connery. L'iconica coupé, dotata di linee sinuose e di un motore a 6 cilindri in linea in grado di spingerla fino alla velocità di 240 km/h, è successivamente apparsa, sempre con Connery al volante, in Thunderball- Operazione Tuono.

Pierce Brosnan l'ha poi guidata tra i tornanti del Principato di Monaco mettendo in imbarazzo una Ferrari F355. Daniel Craig, invece, l'ha vinta a poker in Casino Royale e l'ha rispolverata in Skyfall prima per eludere i GPS dell'MI6 e del villain Silva, poi per mettere a ferro e fuoco la tenuta scelta come nascondiglio da 007, sbarazzandosi così di numerosi tirapiedi prima di essere falciata dai mitragliatori di un elicottero.