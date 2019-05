C'era una volta... a Hollywood, nel nuovo trailer Tarantino celebra (anche) il suo cinema

Cinema

di Emanuele Zambon - 21/05/2019 18:04 | aggiornato 22/05/2019 11:24

Nel nono film di Quentin Tarantino Leonardo DiCaprio è un bastardo senza gloria, Brad Pitt uno stuntman. I due si imbatteranno in Charles Manson.

22 condivisioni

Le frustrazioni di un attore dopo una scena o un provino non andato a buon fine, le aspirazioni di una star dal fascino indiscusso, lo sguardo disincantato su Hollywood di una controfigura di mezza età: nel nuovo trailer ufficiale di C'era una volta a Hollywood il gioco metacinematografico di Quentin Tarantino punta (anche) sull'autocelebrazione, tra nazisti arsi vivi dal "bastardo senza gloria" Leonardo DiCaprio e set western visitati, fino alla messa in luce del rutilante e insidioso mondo dello star system di quegli anni.

Sul finire degli anni '60 il cineasta cala un caleidoscopio di personaggi alla maniera di Pulp Fiction. Il nono film di Tarantino lega i destini di attori, mestieranti e dive al nome -tristemente noto alle cronache - di Charles Manson, sociopatico leader di una setta dedita a massacri.

Il filmato, rilasciato in occasione dell'anteprima mondiale del film al Festival di Cannes, mostra anche Al Pacino e Kurt Russell.

HD Sony Pictures

C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in continua evoluzione, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood in procinto di mutare pelle. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ultimo periodo dell'età dell'oro di Hollywood.

Oltre alla Robbie, Pitt e DiCaprio, Il film vede Al Pacino nei panni di Marvin Schwarzs, agente di Dalton, ed Emile Hirsch in quelli del parrucchiere Jay Sebring, anch'egli vittima nel massacro di Cielo Drive perpetrato dalla setta di Charles Manson.

Ecco anche il trailer in lingua originale:

C'era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) arriverà nelle sale statunitensi il 26 luglio 2019 mentre la data di uscita italiana è fissata per il 19 settembre 2019. Nel cast figurano anche Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins, Keith Jefferson, Tim Roth, Michael Madsen, Danny Strong, Sydney Sweeney, Clu Gulager, James Landry Hébert, Mikey Madison, Lena Dunham, Maya Hawke e Nicholas Hammond. Piccolo ruolo anche per lo scomparso Luke Perry.