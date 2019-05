Captain Marvel: la scena post-credit con Goose rilasciata online

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 21/05/2019 10:05 | aggiornato 21/05/2019 10:09

Una spia, un gatto e un cubo magico...

Come da tradizione Marvel Studios, il film Captain Marvel ha presentato due scene durante e alla fine dei titoli di coda, una delle quali ha aperto la strada all'apparizione di Carol Danvers in Avengers: Endgame, mentre l'altra si è rivelata essere una gag con il gatto Goose, uno dei personaggi preferiti di tutto il film.

Dopo aver pubblicato online la prima di queste due sequenze - in cui Carol Danvers arriva nel quartier generale degli Avengers, richiamata dal cercapersone di Nick Fury - come "antipasto" prima dell'uscita cinematografica di Avengers: Endgame, Marvel Studios ha rilasciato anche la seconda scena post-credit. Il video mostra il gatto Goose, nell'ufficio di Nick Fury, mentre restituisce il Tesseract, che lui stesso aveva ingoiato in una scena del film (potete vedere il filmato in testata a questo articolo).

Goose che vomita il Tesseract è il punto di congiunzione tra Captain Marvel e The Avengers (2012). Si svela, così, come Nick Fury (membro dell'organizzazione segreta dello S.H.I.E.L.D.) abbia ottenuto il Tesseract, per poi metterlo a disposizione degli scienziati americani dello S.H.I.E.L.D.. Quello che rimane un mistero è la storia di Goose. Come saprete, il film Captain Marvel è ambientato nel 1995 e quest'ultima scena post-credit rivela che il gatto (che vi ricordiamo essere un alieno della specie Flerken) rimane sulla Terra insieme a Nick Fury. Ma in tutti i film successivi del Marvel Cinematic Universe non si fa mai menzione del felino. La speranza dei fan era quella di vederlo in azione in Avengers: Endgame, ma questa non si è concretizzata.

Goose apparirà ancora nell'Universo Cinematografico Marvel?