Chrissy Metz di This is us protagonista del film Atto di fede

di Tanina Cordaro - 21/05/2019 16:04 | aggiornato 21/05/2019 16:07

Il film è ispirato alla storia vera di Joyce e di suo figlio John, sopravvissuto a quindici minuti sottacqua in un lago ghiacciato. Nelle sale italiane dal 18 luglio.

Chrissy Metz, la regina delle emozioni e delle lacrime (con la sua Kate Pearson, personaggio della serie TV This is us, ha fatto piangere a dirotto migliaia di fan) continua a commuovere il pubblico con una nuova, toccante storia.

L’attrice statunitense è la protagonista di Atto di fede, film ispirato al romanzo The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection scritto da Joyce Smith. Il libro, che in realtà è un vero e proprio memoir dell’autrice, racconta la storia vera e miracolosa della resurrezione del 14enne John, il ragazzo guatemalteco adottato dalla donna, dichiarato clinicamente morto dopo essere caduto nel lago ghiacciato del Missouri una mattina di gennaio del 2015.

Dopo aver trascorso all’ospedale più di un’ora senza dare segni vitali, John (Marcel Ruiz, Giorno per giorno) sembra essere destinato alla morte. I medici sono sempre più conviti che non ci sia niente da fare, la famiglia sta per perdere ogni speranza, tutti si arrendono tranne la madre che raccoglie la forza della sua grande fede per chiedere a Dio di salvare suo figlio.

Sostenuta dal marito Brian (Josh Lucas), dal pastore Jason (Topher Grace, BlacKkKlansman) e dalla comunità di St Louis, Jocelyn non smette di pregare chiedendo l'impossibile: far rivivere il figlio. Dopo ore di preghiera accade qualcosa di inspiegabile, il cuore di John inizia miracolosamente a battere dinuovo.

Atto di fede è il film che regala a Chrissy Metz un ruolo convincente, che le permette di creare una performance profondamente intensa. Merito della sua bravura, certo, ma anche della partecipazione attiva dell'attrice alla fede cristiana. In un’intervista al The Christian Post l’attrice ha spiegato quanto sia importante per lei credere in qualcosa, e di come il film l’abbia convinta da subito:

Sono contenta di essere stata coinvolta in un progetto che celebra la fede in modo così aperto. Credo che di questi tempi sia davvero difficile parlare della propria fede liberamente, perché la gente tende a giudicarla come qualcosa per niente cool. Ma a me non interessa affatto.

Il film, prodotto da DeVon Franklin (Miracoli dal cielo) e diretto dalla regista Roxann Dawson su un adattamento di Grant Nieporte (Sette anime), pone lo spettatore davanti allo scontro tra ragione e fede, immergendolo ancora più a fondo nel dubbio che i miracoli possano esistere davvero.