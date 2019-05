Da Cannes Nicolas Winding Refn: 'Lo streaming non cancellerà il cinema'

Cinema

Uno dei registi preferiti del Cannes Film Festival è sbarcato sulla Croisette per presentare in anteprima la sua prima serie TV: "Too old to die Young", in cui "Drive" si fonde con "Neon Demon".

Nonostante tutti i suoi lavori sono permeati di violenza, il regista danese Nicolas Winding Refn sembra la persona più tranquilla del mondo, con quell'aria da ribelle celata sotto spessi occhiali neri, che porta con fierezza. Un marchio del suo stile, sempre in completo blu e camicia bianca, come se fosse un supereroe. E in un certo senso il regista di Drive e The Neon Demon lo è, capace come pochi cineasti di portare sul grande schermo una freschezza narrativa con uno stile estetico inconfondibile.

Le luci, il neon, le atmosfere orientali che si fondono con quelle occidentali permeano la Los Angeles di Refn, non solo nei suoi precedenti lavori, anche in questo film di tredici ore, come ama definirlo il cineasta danese, un'opera che da modo di approfondire i personaggi e di perderci in essi.

Primo fra tutti Miles Teller, l'ex Mister Fantastic dei nuovi Fantastici 4 e futuro figlio di Goose nel sequel di Top Gun (motivo per cui sfoggia un look anni '80, con baffetto da sparviero e capello aranciato).

Scelto da Refn per sostituire il suo attore "feticcio" Ryan Gosling, Miles Teller si muove e esprime come il collega canadese, cercando di differenziarsi da un paragone troppo grande, quello del Driver del film che il regista presentò proprio qui sulla Croisette otto anni fa.

Diviso in tredici episodi la serie Amazon sarà disponibile dal 14 giugno, e affronterà i temi più caldi, dalla giustizia privata, agli effetti dello stress post traumatico sui militari, il tema dello stupro, della violenza sulle donne, in un condensato e soffocante scenario dai temi post-apoclattici che sfocerà in pura violenza, nel pieno stile del regista danese.

Il cinema inoltre secondo Refn non verrà eliminato (sempre per rimanere nei termini della violenza) dallo streaming o dalla serialità televisiva, la serialità televisiva sarà un'evoluzione, o vivrà semplicemente al fianco del cinema, dando la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi scenari creativi, proprio come quelli utilizzati da Refn in Too Old to Die Young.