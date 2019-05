Downton Abbey, il full trailer del film in uscita a ottobre

Il film, lo ricordiamo, debutterà il 24 ottobre prossimo in Italia , a quasi oltre un mese dall'arrivo nelle sale inglesi e americane, previsto rispettivamente per il 13 e il 20 settembre.

Potevano forse dimenticare la Contessa di Grantham , interpretata dalla sempre iconica Maggie Smith ? Ovviamente no e una larga parte del trailer la mostra impegnata a fare ciò che le riesce meglio: le battute e frecciatine al vetriolo. Insomma, è un ritorno in grande stile per tutto il cast dello show creato da Julian Fellowes.

Il trailer mostra tutti i personaggi principali che non sembrano aver perso le lore peculiarità caratteristiche. Ci sono Lord e Lady Grantham (Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern), sempre affettati e divisi fra due ère, ci sono le loro figlie (ovviamente non Sybil, che è morta), e ci sono tutti i membri della servitù che abbiamo imparato ad amare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok