Falcon & The Winter Soldier: novità su regia, cast e data di uscita

di Marcello Paolillo - 21/05/2019 14:17 | aggiornato 21/05/2019 14:21

Deadline ha rivelato in anteprima che Kari Skogland dirigerà la miniserie su Falcon & The Winter Soldier, in uscita ad agosto 2020. Nel cast, anche Daniel Brühl ed Emily Van Camp.

In occasione di una convention tenutasi a Roma il 15 maggio scorso, Sebastian Stan (interprete di Bucky Barnes nel MCU) ha parlato della serie TV dedicata a Falcon & The Winter Soldier, rivelando anche quando e dove partiranno (forse) le riprese dell'atteso show dedicato ai due eroi Marvel.

Come ora riportato in anteprima da Deadline, la regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica canadese Kari Skogland (The Handmaid’s Tale, The Rook, NOS4A2) si occuperà di dirigere la miniserie incentrata sui personaggi di Falcon (interpretato da Anthony Mackie) e il Soldato d’Inverno (nuovamente con il volto di Stan).

Stando alle fonti anche Daniel Brühl ed Emily Van Camp sono in trattative per entrare nel cast. Brühl ha interpretato il temibile colonnello Helmut Zemo nel film Captain America: Civil War (2016) ed è quindi molto probabile che l'attore riprenda proprio il ruolo visto nella pellicola dei fratelli Russo. Zemo è stato visto per l'ultima volta in compagnia di Black Panther, poco prima che questi bloccasse il villain impedendogli di togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa.

La Van Camp è invece nota ai fan Marvel per aver interpretato Sharon Carter (nipote di Peggy Carter), nota anche con il nome in codice di Agente 13. In Civil War è stato accennato un qualche tipo di interesse sentimentale tra Sharon e Steve Rogers (Captain America), sebbene tra i due non sia mai nata una vera e propria storia d'amore, forse proprio per via del legame di parentela tra l'agente speciale dello S.H.I.E.L.D. e la storica compagna di Steve.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Le informazioni circa la trama del nuovo show targato Marvel e Disney sono ancora piuttosto scarse, sebbene stando alle prime indiscrezioni la questione dello scudo di Captain America donato a Falcon alla fine di Avengers: Endgame (che lasciava presagire che Sam diventerà in futuro il nuovo Cap) sarà un elemento preso assolutamente in considerazione (nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali a riguardo).

Sempre Deadline ha infine reso noto che la serie debutterà nel mese di agosto del 2020.

Malcolm Spellman (Empire) si occuperà della sceneggiatura di tutti e sei gli episodi.

Siete curiosi di scoprire le nuove avventure di Falcon e Soldato d'Inverno sul piccolo schermo?