Game of Thrones 8: le immagini ufficiali del finale di stagione

[Spoiler!]

di Silvia Artana - 21/05/2019 12:41 | aggiornato 21/05/2019 12:46

HBO saluta i fan e rende omaggio a Game of Thrones e ai suoi leggendari protagonisti con una galleria di immagini bellissime ed emozionanti, che ripercorrono i momenti più toccanti dell'ultimo episodio.

L'epica cavalcata iniziata nel 2011 con un pilot "terribile" e poi (per fortuna) girato di nuovo si è conclusa. L'episodio 8x06, The Iron Throne, ha scritto la parola fine a Game of Thrones.

Come era prevedibile, l'epilogo della storia di Jon, Daenerys e degli altri amati e odiati protagonisti ha ottenuto pareri discordi. Per dirla tutta, parecchi non l'hanno amato per nulla e vorrebbero che la stagione finale venisse riscritta. Una richiesta che ha fatto arrabbiare e non poco gli attori della serie.

Ma al netto di alcuni problemi più o meno evidenti e di scelte narrative che possono (giustamente) non convincere o non piacere, è indiscutibile che la creatura di David Benioff e D.B Weiss, basata sulle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, faccia parte della storia della TV.

HBO ha voluto rendere omaggio al lungo viaggio e ai protagonisti con una galleria di 24 splendide immagini ufficiali, che fermano alcuni dei momenti più emozionanti e significati degli ultimi 80 minuti di GoT.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Da Jaime e Cersei stretti in un ultimo abbraccio sotto le macerie allo sguardo perduto di Daenerys davanti al tanto (troppo) ambito Iron Throne. Dalla morte della Madre dei Draghi alle fiamme con le quali il suo figlio prediletto distrugge il simbolo del potere e della corruzione che tanto dolore ha causato a Westeros (e non solo). Dal dono di Brienne a Jaime alla prima riunione di Tyrion con il nuovo Concilio Ristretto. Dal commovente addio tra i fratelli (se non di sangue, di certo di fatto) Stark all'ultimo sguardo di Jon al suo passato prima di incamminarsi verso il suo futuro, le foto condivise dal network chiudono il cerchio della narrazione iniziata tra i boschi a Nord della Barriera. HD Helen Sloan/HBO L'ultimo abbraccio di Jaime e Cersei sotto le macerie della Fortezza Rossa È l'addio definitivo ai personaggi che per 8 appassionanti stagioni hanno fatto preoccupare, arrabbiare e discutere i fan? Oppure è solo un arrivederci? La decisione di Arya di salpare alla scoperta di cosa che c'è a ovest di Westeros e l'interesse di Bran per Drogon ("Forse riuscirò a trovarlo") sembrano quasi alludere a nuove avventure. Ma solo di speculazioni si tratta.

Game of Thrones è finito e il prossimo appuntamento certo con le storie del mondo creato da GRRM è ambientato migliaia di anni prima dei fatti narrati nelle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Se già vi manca GoT, restate sintonizzati per non perdere nessuna novità sul prequel che a quanto pare ha iniziato le riprese a Belfast e si intitolerà Bloodmoon.