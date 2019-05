Game of Thrones 8: il significato del costume di Sansa e gli altri look dell'episodio finale

Nel gran finale, quando è stata incoronata Regina del Nord e con questo tipo di chioma Sansa ha dimostrato di essere solo e soltanto se stessa, finalmente, e di poter controllare il proprio destino.

La figlia maggiore di Ned Stark è stata il fulcro dell'episodio, con tutte le componenti del suo nuovo look: la corona d'argento e un nuovo vestito con foglie di Albero Diga, affidando al costume grigio (in onore agli Stark) i riferimenti alla propria famiglia, come riporta BuzzFeed.

Il mantello, per quanto più leggero di quello della sorella, rimanda ad Arya, la texture a scaglie della sua armatura alla madre, i ciuffi di pelo sul mantello rappresentavano Rickon, la parte più scura Jon. La corona era un omaggio a Robb.

In molti hanno sottolineato le analogie tra il personaggio di Sansa e la Regina Elisabetta I, e non solo per i capelli rossi, ma anche per la sua provocazione, quella di portare la chioma tendente verso il basso durante quel momento.

Sansa’s hair completely down (vs complicated looks of her youth & severe pinbacks of Winterfell stewardship) took my breath away.



Elizabeth wore hers down at her coronation to signal sexual purity, in open hostility to those who said her sexual abuse ruined her. #GameOfThrones