Cinema

di Rina Zamarra - 21/05/2019 10:20 | aggiornato 21/05/2019 10:26

Universal Pictures festeggia il 35esimo anniversario di Ghostbusters con una edizione Steelbook 4k Ultra HD e una Ghost Trap limited edition con i primi due film.

1 condivisione

Ghostbusters compie 35 anni e Universal Pictures ha deciso di festeggiare proponendo a tutti i fan due nuovissime edizioni Home Video. In Italia era il 21 novembre del 1984 quando sbarcarono al cinema gli acchiappafantasmi Ray, Peter, Egon e Winston. Il 12 giugno 2019 i quattro amati protagonisti dei primi due capitoli torneranno in una edizione Steelbook 4k Ultra HD e in una Ghost Trap limited edition.

Ritroverete Bill Murray nei panni di Peter, Dan Aykroyd in quelli di Raymond, Ernie Hudson nei panni di Winston e Harold Ramis in quelli di Egon. Ovviamente, ritroverete anche Sigourney Weaver nel ruolo di Dana Barrett.

Ma entriamo nel dettaglio delle due edizioni Home Video. Il cofanetto Steelbook 4k Ultra HD contiene la collection di Ghostbusters e Ghostbusters II in formato Blu-ray e un disco di contenuti extra inediti. Qui sotto l’elenco dei bonus:

Ghostbusters

Commento per il 35esimo anniversario

6 rarissime scene eliminate e mai viste, incluse le scene di Fort Detmerring!

Take non lavorati della sequenza di Central Park Bums

Video del 1984 in cui Bill Murray e Dan Aykroyd presentano un rullo del film agli espositori!

Pubblicità televisiva di Ghostbusters + scene tagliate

Ghostbusters II

Commento al film per il 30esimo anniversario

L’Oprah Winfrey Show: Cast di Ghostbusters II del giugno 1989

Un raro teaser trailer non finito che contiene l’intera pubblicità per il film!

THE REAL GHOSTBUSTERS

The Real Ghostbusters – Pitch episodio pilota - A Fan Restoration

Universal Pictures

La Ghost Trap Limited edition, invece, contiene il disco del primo film in Blu-ray all’interno di un pack a tiratura limitata. Non solo, sono inclusi anche i bonus extra elencati qui sotto:

Chi chiamerai?

Una retrospettiva su Ghostbusters – Acchiappafantasmi

Tavola rotonda con il regista Ivan Reitman e Dan Aykroyd

Video musicale Ghostbusters

Galleria dei poster del film

E molti altri contenuti speciali originali

Universal Pictures

Le novità per il 35esimo anniversario non finiscono qui. A giugno sarà in edicola anche il magazine Playmobil Special 1/2019. Se siete dei veri fan di Ghostbusters, non perdetevi la rivista con 36 pagine dedicate interamente al mondo degli Acchiappafantasmi. Il magazine conterrà una serie di approfondimenti e vi permetterà di avere in omaggio due poster da collezione e il personaggio originale di Raymond con tanto di zaino protonico.