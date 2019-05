Il cast di Game of Thrones saluta la serie e ringrazia i fan in un ultimo video

TV News

di Riccardo Cristilli - 21/05/2019 09:49 | aggiornato 21/05/2019 09:53

Il cast di Game of Thrones ha realizzato un video per salutare e ringraziare i fan sparsi in tutto il mondo e che hanno seguito con passione la serie TV.

3 condivisioni

L'avventura di Game of Thrones si è conclusa.

Ogni spettatore ha avuto la propria reazione dopo la visione dell'ultimo episodio della serie TV: c'è chi l'ha amato profondamente e chi l'ha detestato con altrettanto vigore. Dopo un viaggio lungo otto stagioni tutti si sono però lasciati sopraffare dalle proprie emozioni.

Il cast di Game of Thrones - Il Trono di Spade, ha voluto ringraziare i fan con un video molto significativo per tutti gli spettatori sparsi in ogni parte del mondo. Emilia Clarke, John Bradley, Kristofer Hivju, Isaac Hempstead-Wright e Gwendoline Christie si sono così direttamente rivolti agli spettatori nel video, in inglese, che trovate qui di seguito.

"Grazie per tutte quelle persone che naturalmente non conosco, ma ci hanno permesso di portare avanti queste avventure e continuare a raccontare queste storie", ha detto nel video un'emozionata Emilia Clarke, Madre dei Draghi, "I fan mi hanno dato un'identità che non avevo prima".

Kristofer Hivjiu ha voluto ringraziare i fan per aver potuto interpretare il suo personaggio perchè è stata "un'esperienza che mi ha cambiato la vita". Mentre Gwendoline Christieha raccontato come non pensava che le persone avrebbero amato il suo personaggio: "ero preparata all'esatto opposto".

L'interprete di Bran, Isaac Hempstead-Wright ha voluto soffermarsi su quella passione dei fan che attraverso le varie teorie, le supposizioni, le feste legate alla serie TV, hanno contribuito ad ampliare il successo di Game of Thrones.

Maise Williams ha sottolineato come nessuno si sarebbe aspettato che la serie TV attirasse tutti questi fan in giro per il mondo, mentre Sophie Turner ha ringraziato i fan per aver aspettato "anche un anno e mezzo" tra le diverse stagioni, tornando ogni volta sempre più numerosi.

"Ma tutto ha una fine. Anche Game of Thrones", conclude alla fine del video di ringraziamento Kristofer Hivjiu.

Grazie ai possibili spin-off cui sta lavorando HBO, ai libri che sta scrivendo George R.R. Martin l'autore della saga da cui tutto è partito, ma soprattutto grazie alla passione dei fan, Game of Thrones sarà anche finito nella sua vita televisiva, ma sicuramente il suo mito vivrà per sempre.