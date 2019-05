John Wick 4 è ufficiale e ha già una data di uscita: maggio 2021

Cinema

di Simona Vitale - 21/05/2019 14:06 | aggiornato 21/05/2019 14:08

Complice il grande successo che John Wick 3: Parabellum sta raccogliendo in tutto il mondo, Lionsgate ha ufficializzato la realizzazione del quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves. Ecco tutti i dettagli.

Se nei giorni scorsi appariva come molto probabile, adesso è del tutto certo.

Stiamo parlando di John Wick 4, il quarto capitolo del franchise dedicato al sicario interpretato da Keanu Reeves. Della pellicola aveva parlato, mantenendo una giustificabile cautela, il regista Chad Stahelski, rivelando come questo film sarebbe stato il più difficile di tutti da girare. Non aveva però mai espresso la certezza della sua realizzazione.

Il grande successo che però ha ottenuto (e sta ottenendo) in tutto il mondo John Wick 3: Parabellum ha indotto Lionsgate a ufficializzare la realizzazione di John Wick 4, rivelando anche la data di uscita del film fissata per il 21 maggio 2021. I fan del franchise dovranno dunque attendere due anni per vedere il nuovo capitolo dedicato al loro beniamino sul grande schermo.

Nei cinema nord-americani John Wick 3: Parabellum ha incassato la ragguardevole cifra di oltre 56 milioni di dollari durante il primo weekend di programmazione, doppiando Avengers: Endgame (che ha incassato circa 30 milioni, nel corso della quarta settimana di programmazione). Un risultato a dir poco eccellente se consideriamo che il primo film, John Wick, nel 2014 incasso nel corso del primo weekend circa 14,4 milioni di dollari, e John Wick 2 (2017) 30 milioni di dollari. In tutto il mondo, il primo weekend sul grande schermo, ha invece fruttato a Parabellum oltre 93 milioni di dollari.

Un successo crescente che ha dunque spinto gli studios ha investire ancora una volta su John Wick.

Non rivelando altro, Lionsgate non ha però confermato se Keanu Reeves riprenderà ancora una volta il ruolo. In questo terzo capitolo, attualmente in programmazione anche in tutti i cinema italiani, Wick è in fuga in quel di New York City con una taglia di ben 14 milioni che pende sulla sua testa e un esercito di assassini cacciatori di taglie sulle sue tracce allettati dalla cospicua somma. Dopo aver ucciso un nome di spicco del più importante sindacato di assassini del mondo, la Tavola Alta, John Wick è stato infatti scomunicato dal sindacato e cacciato via dall'hotel Continental (dove ha sede l'organizzazione), ma gli uomini e le donne più spietati al mondo ora vogliono vendetta...

Riuscirà Wick a salvarsi?

Per scoprirlo non vi resta che correre (a meno che non l'abbiate già fatto) in tutti i cinema per godervi John Wick 3: Parabellum, con la certezza che anche un quarto film arriverà (entro un paio d'anni) sul grande schermo.

