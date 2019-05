Ventenne dal volto delicato incorniciato da riccioli d’oro, figlio di una famiglia borghese e onesta, Carlitos non ha nulla dell’immagine del killer violento e volgare che la maggior parte della gente ha in mente. Il suo aspetto così angelico (qualcuno lo paragonò a Marilyn Monroe) fu un eccellente travestimento per commettere rapine, stupri e omicidi.

Carlos Robledo Puch , conosciuto come “l’angelo nero”, è il più famoso seriel killer argentino , un ragazzo che tra il 1971 e 1972 ha catturato l’attenzione della nazione intera per la spietatezza dei suoi undici omicidi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok