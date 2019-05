Nasce PlayStation Productions, la nuova etichetta per film e serie TV tratte dai giochi Sony

VideogamesCinemaTV News

di Andrea Guerriero - 21/05/2019 10:33 | aggiornato 21/05/2019 10:38

Sony stupisce tutti e svela l'esistenza di un nuovo studio. PlayStation Productions si occuperà della trasposizione sul piccolo e grande schermo delle saghe videoludiche più amate dell'universo PlayStation.

0 condivisioni

Di videogiochi trasposti sul grande schermo ne abbiamo visti tanti. Non tantissimi, ma un numero sufficiente per capire che i risultati non sono sempre entusiasmanti. Dalla rinascita di Tomb Raider ai viaggi tra storia e DNA di Assassin's Creed, passando per l'antologico Resident Evil al futuro Sonic, gli eroi in pixel e poligoni non sono sempre riusciti a far sorridere il popolo nerd anche al cinema - con The Witcher scopriremo se avranno più fortuna con le serie televisive.

Deve saperlo bene Sony, che a sorpresa ha annunciato l'apertura di PlayStation Productions. Si tratta, come fa sapere il colosso giapponese, di una nuova etichetta che si occuperà di produrre film, serie TV, documentari e contenuti video in generale tratti dai franchise più iconici del mondo PlayStation. Un mondo fatto di marchi e personaggi indimenticabili, come Uncharted, God of War, Horizon: Zero Dawn o The Last of Us, e ancora LittleBigPlanet, Bloodborne, e il più recente Days Gone - solo per citarne alcuni.

HD Sony PlayStation Productions potrà attingere a tutte le serie di casa Sony per creare fedeli tie-in

PlayStation Productions è guidato da Asad Qizilbash, con la supervisione di Shawn Layden, presidente di Sony Worldwide Studio. La buona notizia è che il nuovo studio sta già lavorando a numerosi progetti non ancora svelati a stampa e grande pubblico. Lo stesso Layden ha poi commentato la creazione dell'etichetta transmediale:

Con oltre 25 anni di esperienza nella produzione e nel publisher di videogiochi, adesso è il momento giusto per guardare a nuovi media. Streaming, film e serie TV ci aiuteranno a portare i nostri franchise verso nuovi orizzonti.

Lo stesso ha fatto Qizilbash, entusiasta di cavalcare questa nuova avventura - e sfida:

Abbiamo deciso di sviluppare gli show in prima persona, senza affidare questi contenuti a studio esterni. Solo noi conosciamo i nostri brand alla perfezione, questo è un progetto che stiamo portando avanti da più di due anni. Abbiamo parlato con registi, sceneggiatori, produttori e scrittori, il modello Marvel è il nostro obiettivo. Non stiamo seguendo i loro passi, ma certamente siamo ispirati dal loro lavoro.

Pare quindi che PlayStation Productions voglia plasmare un universo condiviso credibile e affascinante, in cui far vivere storie ed avventure - che siano da piccolo o grande schermo - a tutti quegli eroi e villain che abbiamo imparato ad amare negli anni. Naturalmente impugnando il nostro fedele Dualshock!