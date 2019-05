Osmo Action, l'action-cam di DJI che non ha nulla da invidiare alle GoPro

Tecnologia

DJI prova a tamponare GoPro lanciando nella mischia delle action-cam la Osmo Action. Sembra una Hero7 Black, ma ha qualcosa in più.

Quando si parla di action-cam è quasi impossibile non pensare a GoPro, marchio che a suon di innovativi e affidabili prodotti è riuscito a conquistare questo mercato. Attualmente il suo primato non sembra essere in discussione, ma la concorrenza avanza pericolosamente.

DJI, azienda specializzata in droni, ha lanciato una nuova videocamera chiamata Osmo Action. La somiglianza estetica con le GoPro è a dir poco sorprendente, ma attenzione a considerarla solo uno dei tanti tentativi di imitazione. Scheda tecnica alla mano, infatti, Osmo Action non ha nulla da invidiare - ad esempio - alla Hero7 Black.

HD Trusted Reviews DJI Osmo Action (sinistra) e GoPro Hero7 Black (destra)

Le due action-cam hanno diversi punti in comune. Entrambe possono registrare video in 4K a 60 frame al secondo, possono registrare in slow-motion 8x, sono impermeabili, possono scattare foto durante la registrazione dei video, supportano la modalità timelapse e hanno (mini)display touch. Non manca all'appello la stabilizzazione dell'immagine, RockSteady su Osmo Action e HyperSmooth su Hero7.

La più importante differenza tra le due videocamere sta nel display frontale a colori che DJI ha integrato sulla Osmo Action. Un valore aggiunto non di poco conto, considerando che molti utilizzano le action-cam anche per registrare video di se stessi (video selfie). E se avete ancora dubbi sul fatto che quella dell'azienda cinese sia la vera rivale dell'ultima GoPro, allora considerate anche che Osmo Action può registrare video in 4K HDR (manca invece il supporto su Hero6 e Hero7) e il prezzo leggermente più accessibile.

Osmo Action, disponibile dal 24 maggio, costa 379,00 euro. Per portarsi a casa invece GoPro Hero7 bisogna spendere 430 euro (anche se si può risparmiare qualcosa sui vari siti di e-commerce).

DJI

Cosa ne pensate di Osmo Action? Può davvero dare del filo da torcere alle action-cam di GoPro?

