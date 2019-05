Sharon Stone e Marilyn Manson si uniscono a The New Pope: le immagini

TV NewsCinema

di Vincenzo Corrado - 21/05/2019 12:01 | aggiornato 21/05/2019 12:06

L'attrice ed il cantante faranno la loro comparsa nella seconda stagione scritta e diretta da Paolo Sorrentino, The New Pope. Ecco le immagini diffuse da Sky.

0 condivisioni

Dopo il successo di The Young Pope, la serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino, è in arrivo il sequel ambientato anch'esso in Vaticano, The New Pope, la nuova mini-serie del regista italiano premio Oscar per La grande bellezza. Il secondo capitolo dovrebbe concentrarsi sulle vicende del Nuovo Papa interpretato da John Malkovich, che ritroverà al suo fianco il due volte nominato agli Oscar Jude Law (che in The Young Pope ha recitato la parte del giovane e ambizioso Papa italo-americano Lenny Belardo).

Inoltre, nel cast di The New Pope sono state introdotte due guest star che si sono unite al set di Paolo Sorrentino e di cui Sky ha diffuso due immagini esclusive in anteprima. Si tratta dell'attrice nominata all'Oscar Sharon Stone e del cantante Marilyn Manson.

HD Sky

Nella prima immagine rilasciata, Sharon Stone è in una stanza del Vaticano in piedi, in abito di pizzo nero e i capelli cotonati. Appoggia delicatamente le mani sulle spalle di John Malkovich che, seduto sulla poltrona, indossa i chiari abiti papali.

HD Sky

Nella seconda immagine fa la sua comparsa, un po' a sorpresa, il rocker Marilyn Manson, che posa serio appoggiato a un mappamondo, vestiti scuri ed una camicia dai riflessi rossastri, gli occhi e la bocca dipinti di nero; il classico stile a cui il cantautore ci ha abituato negli anni.

Tuttavia non si sa ancora quale ruolo dovranno interpretare queste due guest star, né se faranno una breve comparsa o se avranno una parte più definita. Oltre a Manson e Stone, poi, The New Pope porterà sul piccolo schermo altri attori dai ruoli non meglio spiegati, come Massimo Ghini, Henry Goodman, Ulrich Thomsen e Mark Ivanir. Con Jude Law e John Malkovich, nel cast ritroveremo Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi.

The New Pope, serie originale Sky-HBO-CANAL+, è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro; il distributore internazionale è Fremantle. La serie ambientata in Vaticano, a Roma, è scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Ma la data di uscita non è ancora stata svelata.

E voi cosa ne pensate delle guest star Sharon Stone e Marilyn Manson in The New Pope?