Stranger Things 3, l'estate a Hawkins è bollente nella nuova clip

Noah Schnapp è Will in Stranger Things 3

I personaggi protagonisti dei nuovi poster , però, sono molti di più, come è possibile apprezzare in questa gallery:

one jopper can change everything pic.twitter.com/xVbLdOKRZX

Non si tratta di nient’altri che Billy , il tormentato e ribelle fratello di Max che dall’alto del suo mullet e dei suoi occhiali da sole a goccia fa battere i cuori di tutte le signore della tranquilla cittadina di Hawkins. Tra queste, ovviamente, c’è anche la signora Wheeler , madre di Nancy e Mike. L’intesa tra i due, allora, non sembra essersi minimamente sopita dopo il breve incontro avvenuto nella parte finale della seconda stagione.

Un’estate può cambiare tutto, come recita lo slogan della prossima stagione di Stranger Things , ma può anche diventare decisamente bollente. La nuova clip dello show Netflix, infatti, lascia da parte i temi principali della storia su cui si è concentrato il primo trailer ufficiale , per parlarci di un particolare della trama piuttosto hot.

