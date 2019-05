TV NewsCuriosità The Big Bang Theory

di Giuseppe Benincasa - 21/05/2019 12:34 | aggiornato 21/05/2019 12:38

The Big Bang Theory vivrà per sempre nel museo americano dello Smithsonian!

8 condivisioni

La serie TV The Big Bang Theory fa ormai parte della storia della televisione, e presto farà parte della storia americana, grazie allo Smithsonian's National Museum of American History, che ha acquisito pezzi iconici del cast televisivo da aggiungere alla sua collezione.

Una camicia di Sheldon Cooper, la fibbia della cintura di Howard Wolowitz, la gonna al ginocchio di Amy Farrah Fowler e altri oggetti entrano a far parte della collezione del museo a Washington, D.C. Non è stata ancora annunciata alcuna data di esposizione.

La notizia è stata rivelata da Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch durante un'apparizione congiunta ieri sera su The Late Show con Stephen Colbert.

Come riporta il sito americano Deadline, dallo show di The Big Bang Theory, ottenuti dallo Smithsonian, fanno parte i costumi completi indossati dai sette personaggi principali, tutti creati dalla costumista della serie, Mary Quigley. Inoltre, The Big Bang Theory ha anche donato la giacca con cappuccio di Leonard Hofstadter e la maglietta "Recycle", la canottiera di Penny e gli stivali Ugg, il gilet e la giacca di Rajesh Koothrappali, e l'abito floreale e il cardigan di Bernadette Rostenkowski-Wolowitz.

Il museo Smithsonian ha l'obiettivo di preservare la memoria della nazione e la sua collezione include oggetti iconici come la sedia di Archie Bunker dalla sit-com Arcibaldo (All in the Family), la giacca di Kevin Arnold dei NY Jets dalla serie TV Blue Jeans (The Wonder Years), e uno script annotato da The X-Files (l'episodio pilota) e anche i distintivi FBI dei protagonisti.

Lo show, creato da Chuk Lorre, si è concluso come la più lunga serie multi-camera nella storia della televisione, con 279 episodi e 12 stagioni, The Big Bang Theory ha trasmesso i suoi ultimi due episodi consecutivi come un unico episodio speciale giovedì scorso negli Stati Uniti ma probabilmente continuerà a vivere in replica fino a quando la Terra non smetterà di girare.

Prodotto da Chuck Lorre Productions, Inc. in collaborazione con Warner Bros. Television, la serie The Big Bang Theory è stata creata da Lorre e Bill Prady, ed è stata prodotta da Lorre, Prady, Steve Holland, Steven Molaro, Dave Goetsch, Eric Kaplan e Maria Ferrari.