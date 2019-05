The Invisible Man arriverà nel 2020

Nel cast, al momento, troviamo Elisabeth Moss e Storm Reid . Johnny Depp, nel febbraio del 2016, si era unito al progetto Dark Universe della Universal, un vero e proprio universo cinematografico condiviso (in pieno stile Marvel) di film basati sui classici film di mostri: L'uomo lupo , Dracula , Frankenstein , La mummia , Il mostro della laguna nera , Il fantasma dell'opera e, per l'appunto, L'uomo invisibile. Il franchise fu avviato con Dracula Untold , che si rivelò un vero e proprio flop su tutti i fronti, spingendo Universal a sostituirlo con La mummia , rivelatosi anch'esso un vero e proprio disastro.

Universal ha fissato la data di uscita per The Invisible Man , reboot dell'omonimo film del 1933 prodotto da Elisabeth Moss e Blumhouse . Il film, che sarà scritto e diretto da Leigh Whannell (Insidious 3 - L'inizio), uscirà nelle sale statunitensi il 13 marzo 2020. La produzione inizierà a luglio a Sydney.

Nonostante i clamorosi flop di Dracula Untold e La mummia, Universal non demorde e prova a rilanciare il Dark Universe con il reboot de L'uomo invisibile, la cui uscita è programmata per il 2020.

