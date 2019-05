Toy Story 4: un nuovo trailer ricco di pericoli imprevisti per i giocattoli

Nel rivederla, Woody si rende conto che gli anni trascorsi in solitudine hanno fatto emergere in Bo uno spirito avventuroso che l'ha spinta ad abbandonare la sua delicata superficie di dolce donzella.

Come possiamo vedere nel trailer che troviamo all'inizio del presente articolo, la nuova avventura sarà adrenalinica e ricca di colpi di scena. Uno su tutti: il ritorno di Bo Peep , la statuina di porcellana vista nei primi due capitoli. Torneranno i colori variopinti e i fuochi dei film precedenti e Woody scoprirà un nuovo mondo che metterà in crisi le sue certezze.

Come riporta SlashFilm , la storia riprenderà da dove l'avevamo lasciata: Woody vive felicemente con Bonnie e gli altri giocattoli. Finché la famiglia della bimba non decide di partire per una vacanza itinerante che porterà lo sceriffo ad un faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok