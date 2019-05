TV News

di Dan Cutali - 21/05/2019 08:35 | aggiornato 21/05/2019 08:39

Il nuovo trailer della terza stagione di Westworld vede protagonista principale Aaron Paul.

1 condivisione

In seguito alla puntata finale di Game of Thrones (Il Trono di Spade in italiano), HBO ha trasmesso il primo trailer della nuova stagione di un'altra serie portabandiera del canale: Westworld. Come rivela Variety, la prima occhiata alla terza stagione di Westworld si concentra sulla nuova presenza fissa del cast, Aaron Paul, meglio conosciuto per il suo ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad.

Non viene rivelato molto della trama ma viene gettato uno sguardo sull'ambientazione e, ovviamente, all'ingresso di Aaron Paul nella serie. Con il sottofondo musicale di un'emozionante Brain Damage dei Pink Floyd, viene mostrato l'attore che attraversa un ponte in città e incontra Dolores (Evan Rachel Wood), la quale sembra essere ferita e in uno stato di emergenza. Paul le chiede se abbia bisogno di aiuto ma pare che dovrà pentirsi del suo gesto carico di buone intenzioni.

HD Getty Images Aaron Paul è il protagonista assoluto del trailer della terza stagione di Westworld

La voce fuoricampo dell'attore accompagna i suoi movimenti nel trailer, dicendo:

Dissero che avrebbero costruito un mondo migliore, smussandone gli spigoli e le imperfezioni. Ma era una bugia. Penso che gli spigoli e le imperfezioni siano l'unica cosa a cui sono aggrappato.

In alcuni scorci si possono anche intravedere Lena Waithe (Master of None) e l'altro nuovo arrivato d'eccezione, Vincent Cassel. HBO non ha ancora rivelato una data per il debutto della terza stagione di Westworld, ma comunque si dovrà attendere ancora un bel po' di tempo per ritornare tra i robot senzienti. Infatti, la terza parte della serie creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan arriverà in un non ancora precisato momento del 2020.