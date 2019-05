TV NewsFumetti

Preparatevi al più grande crossover dell'Arrowverse mai esistito!

Il presidente di The CW Mark Pedowitz ha annunciato, alla presentazione Upfront della rete, che l'evento di team-up Crisis on Infinite Earths sarà narrato in cinque parti, il che significa che inizierà a dicembre 2019 per poi concludersi all'inizio del nuovo anno, dopo la pausa di mezza stagione.

Il sito americano TVLine ha raccolto dalle sue fonti i nomi degli show dell'Arrowverse che faranno parte del crossover, si tratta di Arrow (che chiuderà con l'ottava stagione), The Flash (attualmente alla quinta stagione) Supergirl (giunta alla quarta stagione), Batwoman (che debutta quest'autunno) e Legends of Tomorrow. Tre episodi su cinque andranno in onda, negli USA a dicembre, e le altre due all'inizio del 2020. Non è stato comunicato ancora l'ordine di messa in onda tra le 5 serie.

Inoltre, è stato rivelato che la quinta stagione della serie TV Legends of Tomorrow potrebbe non tornare prima del 2020 e dato che comunque i suoi protagonisti faranno parte del prossimo crossover dell'Arrowverse, la nuova serie potrebbe iniziare successivamente ai fatti di Crisis on Infinite Earths.

I finali di stagione di Arrow e di The Flash hanno rivelato alcune sorprese che saranno collegate al crossover. E sembra che anche il finale di Supergirl possa dare un ulteriore indizio su Crisis on Infinite Earths.

Crisis on Infinite Earths sarà probabilmente il più grande e complicato crossover dell'Arrowverse, che dovrebbe mettere fine alla serie di Arrow e sancire l'addio di Oliver Queen dal piccolo schermo.

