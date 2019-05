Dark Phoenix: due nuove clip ci mostrano Jean, Magneto e Xavier

I due si confrontano sul destino di Jean, con Erik che sembra più che intenzionato a eliminarla una volta per tutte, a differenza di Professor X , il quale vuole trovare una soluzione meno drastica al problema. "Non farlo, Erik", esclama Xavier al suo storico antagonista. "Lei morirà", gli risponde senza mezzi termini l'inamovibile Magneto.

La prima clip - chiamata "Temptation" - ci mostra un incontro tra Jean Grey (Sophie Turner) e il misterioso personaggio interpretato da Jessica Chastain . "Chi se tu?", domanda la giovane mutante alla donna dai capelli bianchi. "La vera questione è chi sei tu, piccola ragazza che prende ordini da un uomo in carrozzina" le risponde l'altra: "Sei la più potente creatura di questo mondo?", incalza la misteriosa interlocutrice, mentre Jean le rivela di non sapere chi lei sia veramente.

Il gran finale della saga cinematografica degli X-Men sta per arrivare sul grande schermo con Dark Phoenix , l'ultimo capitolo dedicato agli Uomini X in uscita nelle sale italiane a giugno.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok