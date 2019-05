Fortnite X Jordan: due nuove skin e un'inedita (e frenetica) modalità di gioco

Videogames

di Pasquale Oliva - 22/05/2019 15:07 | aggiornato 22/05/2019 15:17

Fortnite X Jordan è il nuovo crossover del popolare titolo di Epic Games. L'evento introduce due nuove skin (che vestono Jordan e Nike) e una modalità di gioco a dir poco frenetica, Fai centro in centro.

1 condivisione

Nemmeno il tempo di salutare John Wick (sapete che è stato già annunciato il quarto film?) che Epic Games ha già aggiornato il suo popolarissimo Fortnite con un nuovo evento a tema. Il crossover Fortnite X Jordan, disponibile con la patch v9.01, porta con sé due nuove skin e una modalità di gioco che si distacca totalmente dalla ben più nota Battle Royale.

Ci speravano un po' tutti, ma tra le nuove skin non c'è quella dedicata al campione della palla a spicchi Michael Jordan. Tuttavia, ci si può accontentare dei due nuovi costumi Clutch e Grind, che sfoggiano capi d'abbigliamento a marchio Nike e Jordan (ecco da dove deriva il nome del crossover).

Per aggiornare l'armadietto con le new entry del set Hang Time sono necessari 1800 V-buck (pari a circa 20 euro).

Fai centro in centro

La novità più interessante dell'ultimo aggiornamento di Fortnite riguarda però la modalità di gioco Fai centro in centro, che lascerà di stucco i player abituati alle più classiche Tutti contro Tutti o Rissa a Squadre.

In strade cittadine modellate sull'esempio di quelle di New York, dovrete letteralmente correre per cercare di conquistare monete e colorare l'asfalto con il colore assegnatovi casualmente a inizio partita dal sistema. Il tutto ovviamente a discapito degli altri giocatori. Ma attenzione, la corsa è frenetica e non è per nulla facile manovrare i partecipanti alla folle sfida.

Sembra di correre sul ghiaccio, e senza pattini.

Vai in centro e lascia parlare la tua abilità. Metti in mostra le tue mosse nella MAT Fai centro in centro by Jordan ispirata a New York, con gli sviluppatori creativi NatNellaf e Tollmolia. Esegui salti giganteschi, macina le strade della città e raccogli monete per vincere!

Il crossover ha una durata di due settimane circa e permette di sbloccare ricompense (come gli skateboard), completando le sfide legate alla nuova modalità - che a dirla tutta sembra un mix tra Subway Surfer e Splatoon.