Ghostbusters High: il prequel di Dan Aykroyd potrebbe diventare realtà

Dan Aykroyd ha grandi progetti per l'universo di Ghostbusters!

Dopo il non felice reboot al femminile, almeno per quanto riguarda gli scarsi incassi al box-office, il franchise di Ghostbusters sta vivendo un periodo d'oro: a giugno 2019 si festeggeranno i 35 anni dall'uscita americana del primo storico film nei cinema, in California ci sarà il primo Fan Fest organizzato da Sony e Ghost Corps e nel 2020 uscirà un nuovo film ambientato nello stesso universo dei primi due lungometraggi, diretto da Jason Reitman (figlio di Ivan, regista dei primi due film di Ghostbusters).

Da quanto riportato in una intervista al sito 660 News, Dan Aykroyd ha aperto alla possibilità di ampliare ancora l'universo di Ghostbusters con un prequel:

Ho scritto Ghostbusters High dove [gli Acchiappafantasmi] si incontrano nel New Jersey nel 1969. Stiamo cercando di realizzarlo, probabilmente come un lungometraggio o un episodio pilota entro i prossimi cinque anni.

Ghostbusters High sarebbe un'ottima occasione per mostrare Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler in versione adolescente. Ma, qualora il progetto dovesse essere un prequel ufficiale del primo film, i tre protagonisti avrebbero poco a che fare con i fantasmi: come potrebbe essere legato al franchise originale?

Parlando del futuro del franchise, Aykroyd ha anche detto di avere in cantiere altre due o tre idee da sviluppare, ma non ha voluto rivelarle. Per quanto riguarda il film in uscita nel 2020, Aykroyd ha detto che i realizzatori proveranno a utilizzare meno CGI (computer grafica) possibile, così "come ai vecchi tempi", e che il budget del film è sotto i 100 milioni di dollari.

Pronti a essere inzaccherati ancora una volta?