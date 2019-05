TV News The Big Bang Theory

The Big Bang Theory batte un altro record, grazie ai milioni di telespettatori incollati alla TV per il gran finale.

L'episodio finale della serie TV The Big Bang Theory entra nella storia della televisione, diventando l'episodio più visto di sempre. Secondo quanto riporta il sito americano Deadline, il doppio episodio finale della 12esima stagione della serie con Leonard, Sheldon e Penny ha attirato 23,44 milioni di spettatori.

Il conteggio è stato effettuato dal sito specializzato in misurazione dell'audience televisiva Nielsen, questo considera anche le repliche nei tre giorni successivi al 16 maggio (data in cui è andato in onda per la prima volta il finale della serie), quindi considera i dati del week-end. Sono stati 18 milioni i telespettatori che hanno visto l'episodio finale in diretta la sera del 16 maggio. Non sono inclusi gli spettatori da lunedì 20 maggio, che in prima serata hanno raggiunto altri 6 milioni. La fascia di pubblico interessata alla sit-com creata da Chuck Lorre va dai 18 ai 49 anni, con un rating di 9.6, il più alto di tutta la stagione.

Questo rende il finale di The Big Bang Theory il programma non sportivo più visto della stagione 2018-19 su qualsiasi rete o piattaforma di streaming.

Il futuro di The Big Bang Theory è nelle mani della sua serie spin-off Young Sheldon. La serie infatti prenderà il posto della sit-com nel giorno e nell'orario della messa in onda americana. Questo passaggio di consegne è stato celebrato con l'apparizione delle versioni giovani dei protagonisti di The Big Bang Theory nell'episodio finale della seconda stagione di Young Sheldon.

Infine, tutti i fan di The Big Bang Theory, potranno ammirare presto le memorabilia dal set della serie allo Smithsonian's National Museum of American History.