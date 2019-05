Il mucchio selvaggio: Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage nel remake

Cinema

di Emanuele Zambon - 22/05/2019 10:22 | aggiornato 22/05/2019 10:27

Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage sono vicini alla firma per il remake del film di Sam Peckinpah che sarà diretto da Mel Gibson.

All'alba degli anni '70 il western era ormai stato completamente riscritto dagli "spaghetti movie" di Sergio Leone, la cui visione del mito dei cow-boy era di gran lunga più sporca di quanto mostrato fin lì da John Wayne e soci. Negli States nasceva, in parte influenzato proprio dalle pellicole italiane, il cosiddetto western revisionista, in cui l'epopea del West scompariva - così come l'eroe senza macchia e paura - per far posto ad una raffigurazione più realistica e disincantata di quell'epoca.

Uno degli artefici di quello stravolgimento dei canoni del genere fin lì per eccellenza di Hollywood fu senza dubbio Sam Peckinpah, autore del bellissimo Il mucchio selvaggio. Del film è in fase di lavorazione il remake, la cui sceneggiatura è stata scritta da Mel Gibson e Bryan Bagby, col primo incaricato anche di dirigerlo. Secondo Deadline, Michael Fassbender, Jamie Foxx e Peter Dinklage saranno i protagonisti del nuovo "mucchio selvaggio". Gli attori, infatti, sono vicinissimi a siglare un accordo con lo studio.

Il mucchio selvaggio: Mel Gibson alla regia del remake

Sulla scia di quanto fatto da Antoine Fuqua con I magnifici 7 (operazione a metà tra un remake e un reboot), Gibson girerà il suo western dopo essersi fatto apprezzare da critica e pubblico prima con Braveheart - Cuore impavido e, più di recente, con La battaglia di Hacksaw Ridge.

Il regista de La passione di Cristo, che con saloon, pistole e cavalli ha avuto a che fare nel 1994 (il film è il "pokeristico" Maverick) dovrà dunque confrontarsi con quello che da più parti è considerato uno dei film western più belli di sempre.

L'originale, forte di un cast eccezionale che comprendeva William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Warren Oates, raccontava di un gruppo di fuorilegge che, dopo un colpo, decide di sconfinare in Messico durante la fuga. Lì, mentre infuria la rivoluzione di Pancho Villa, il "mucchio" darà vita ad una furiosa sparatoria contro il generale Mapache.

Le riprese del remake diretto da Gibson sono fissate per il prossimo autunno mentre ancora non è stata fissata una data di rilascio.