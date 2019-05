Bloody Disgusting ha diffuso in anteprima il final trailer in lingua originale (visibile comodamente all'inizio dell'articolo), che mostra un bel po' di scene sanguinose e inedite. Qui sotto, invece, trovate l'ultimo trailer italiano diffuso da Sony:

James Gunn è un regista visionario, e questo è appurato. Dopo essersi confermato come uno dei registi migliori sulla piazza, Gunn ha deciso di cimentarsi con un nuovo genere di film: gli horror con i supereroi. L'angelo del male - Brightburn ( qui la recensione), prodotto per l'appunto da Gunn e diretto da David Yarovesky , pone agli spettatori una semplice domanda: cosa accadrebbe se Superman fosse cattivo?

James Gunn , prima di diventare il regista dei Guardiani della Galassia , si occupava principalmente di horror. Il suo film d'esordio, intitolato Tromeo and Juliet e datato 1996, è una rilettura in chiave splatter della storia di Romeo e Giulietta. Nel 2004, invece, scrisse la sceneggiatura per il remake de L'alba dei morti viventi diretto da Zack Snyder. Nel 2006 diresse Slither , un film horror ricco di scene splatter che, col tempo, è divenuto un vero e proprio film di culto.

