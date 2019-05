TV NewsCelebrity Friends

di Giuseppe Benincasa - 22/05/2019 11:37 | aggiornato 22/05/2019 11:42

La Phoebe di Friends, Lisa Kudrow, tornerà a far ridere nella sit-com Good People.

Lisa Kudrow, una delle storiche attrice della serie TV Friends, è pronta a diventare la star e la produttrice esecutiva di Good People, la commedia da episodi di 30 minuti del co-creatore di Empire Lee Daniels e del co-creatore di 2 Broke Girls Whitney Cummings. La produzione è affidata ad Amazon Studios e Fox 21 Television Studios.

Scritto da Daniels e Cummings, Good People ruota attorno a tre generazioni di donne che lavorano nell'ufficio del difensore civico di un collegio che deve affrontare l'attuale clima culturale, il concetto di femminismo tra generazioni diverse e la lotta per conciliare idee basate sulle attuali opinioni etiche, su questioni complesse come il sesso, la razza, la classe e il genere.

Kudrow interpreterà Lynn Steele, il difensore civico dell'università, una forza della natura, stanca, che si trova a essere vista come una persona senza punti in comune con i millennials, anche se è stata una rappresentante per le donne, per tutta la sua carriera.

Nella sua lunga carriera, Lisa Kudrow ha recitato in alcune commedie cinematografiche come Easy Girl nel 2010 e Cattivi Vicini 2 nel 2016. In TV, dopo il successo di Friends, si ricorda il suo drammatico ruolo nella serie TV Scandal, dove - nella terza stagione - interpretava la Senatrice del congresso Josephine Marcus, il suo ruolo di Fiona Wallice in Web Therapy (dal 2008 al 2015) e ha persino prestato la sua voce al personaggio di Wanda Pierce nella serie culto animata BoJack Horseman.

