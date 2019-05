La serie, ideata e prodotta da Noah Hawley, narra dell'universo mutante , pur non essendo collegata alla serie cinematografica degli X-Men. Dopo i fatti sconvolgenti della seconda stagione, la terza affronterà il cattivo David Haller (interpretato da Dan Stevens). Il gran finale della nuova stagione introdurrà anche Harry Lloyd (già interprete nella serie de Il Trono di Spade) nei panni del Professor X e Stephanie Corneliussen (DC's Legends of Tomorrow) nei panni della madre di David, Gabrielle.

Fin dal principio della sua creazione, la serie TV Legion è stata pensata come un'opera in tre atti , quindi la prossima stagione sarà l'ultima e concluderà il cammino di David.

