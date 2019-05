Lilium, l'azienda che ci libererà dal traffico grazie agli air taxi

Dopo il test positivo in fase di decollo, l’azienda si concentrerà nel mettere appunto le fasi di manovre in volo. L’obiettivo finale, però, sarà quello di introdurre la guida autonoma entro i prossimi 10 anni.

Il velivolo, che atterra e decolla in verticale, è mosso da ben 36 motori completamente elettrici in grado di far raggiungere al mezzo una velocità di ben 300 Km/h. Il Lilium Jet avrà un’autonomia di circa 60 minuti e 300 Km.

La soluzione per il trasporto alternativo è stata tracciata dalla tedesca Lilium , una startup che ha già raccolto 100milioni di euro in finanziamenti, e che entro il 2025 si prepara a lanciare un innovativo servizio di taxi aereo. Una sorta di Uber dei cieli.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha desiderato mettere le ali alla propria autovettura e scappare dall’ingorgo stradale in cui si è intrappolati, mentre asfalto e veicoli formano un unicum indefinito nel bel mezzo di un pomeriggio di mezz’estate. Ebbene, i desideri a volte si avverano e presto potremmo prendere un air taxi e volare verso la nostra destinazione.

