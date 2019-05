Resident Evil fa tris su Nintendo Switch: tutti i trailer

Videogames

di Andrea Guerriero - 22/05/2019 11:13 | aggiornato 22/05/2019 11:17

I classici Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 debuttano anche su Nintendo Switch. E Capcom festeggia con tre terrificanti trailer!

La cavalcata non morta di Resident Evil è inarrestabile.

Dopo il grande successo del remake del secondo capitolo - che tra PS4, Xbox One e PC è riuscito a piazzare la bellezza di oltre 4 milioni di copie vendute da gennaio a oggi -, Capcom guarda infatti al futuro. Almeno a sentire le ultime indiscrezioni apparse in rete, che la vorrebbero al lavoro sull'ottavo episodio regolare del franchise, o addirittura su Resident Evil 3 Remake, per cavalcare l'onda dei rifacimenti dal comprovato pedigree.

In attesa di scoprire cosa bolla in pentola in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, il colosso di Osaka porta intanto tre classici survival horror legati indissolubilmente alla leggendaria tradizione di Biohazard su Nintendo Switch. La console ibrida della "grande N" va quindi ad accogliere Resident Evil, il prequel Resident Evil 0 e Resident Evil 4 sui suoi schermi, tutti e tre già disponibili per l'acquisto. E dotati di trailer di lancio tanto terrificanti quanto nostalgici.

I tre filmati pubblicati da Capcom ci permettono di riassaporare, per quanto in modo fugace, le vicende che hanno caratterizzato questi illustri esponenti della saga survival horror, che si propongono su Switch naturalmente in versione rimasterizzata.

Andiamo quindi a riabbracciare Jill Valentine e Chris Redfield in Resident Evil - si tratta dell'edizione Rebirth -, Rebecca Chambers e Billy Cohen nello Zero e Leon S. Kennedy nel quarto episodio, purtroppo sprovvisto del supporto ai motion control in dote al device della casa di Super Mario e The Legend of Zelda.

Si tratta insomma di un'ottima occasione per esplorare il passato di questo brand ormai più che ventennale. Non solo, è un po' un ritorno all'ovile per questi tre capolavori, che sono nati proprio su console Nintendo, concepiti inizialmente come esclusive per l'indimenticato - e indimenticabile! - Gamecube.

Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 restano ancora oggi tre pietre miliari imprescindibili non solo per quanti si professano fan della serie Capcom, ma anche per tutti coloro che amano le avventure orrorifiche di carattere. Siete pronti a combattere per la vostra vita - virtuale! - anche su Nintendo Switch? Riuscirete a sopravvivere ai famelici morsi dei non morti made in Japan?