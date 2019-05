A post shared by Gemma Whelan (@gemwhelan) on May 21, 2019 at 2:00am PDT

View this post on Instagram

La foto più divertente è però quella pubblicata da Gemma Whelan, in cui ai tre Stark si aggiunge Kit Harington . Tolte le vesti di Jon Snow, l'attore britannico si è reinventato come make-up artist al servizio di Maisie Williams !

A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on May 21, 2019 at 1:34am PDT

View this post on Instagram

Sophie Turner e Gemma Whelan , le attrici che hanno interpretato Sansa Stark e Yara Greyjoy in Game of Thrones , hanno condiviso delle buffe foto dal set dell'ottava stagione dello show.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok