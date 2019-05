The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, rivelata la data d'uscita

Videogames

22/05/2019

Il gioco horror The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ha finalmente una data d'uscita.

Man of Medan, la prima avventura narrativa legata al progetto The Dark Pictures Anthology ha finalmente una data d’uscita. Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato che il gioco sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

Man of Medan è già prenotabile, inoltre sarà possibile ottenere il Curator’s Cut fin dal giorno del lancio, come bonus pre-order.

Il Curator’s Cut è sbloccabile dopo aver completato il gioco almeno una volta e offrirà:

Una nuova prospettiva con personaggi alternativi negli scenari già giocati.

Nuove scelte e decisioni in ogni scena in grado di poter cambiare la storia in diversi modi.

Nuove scene e nuovi segreti non inclusi nell’esperienza originale.

Questa modalità sarà resa disponibile successivamente in modo gratuito per tutti i giocatori.

Pete Samuels, produttore esecutivo di Supermassive Games, ha dichiarato:

Il Curator’s Cut è diverso da un classico contenuto Director’s Cut in quanto dà al giocatore molti modi per influenzare direttamente la storia e il suo esito. I giocatori vedranno e cambieranno gli eventi e i rapporti dal punto di vista dei personaggi che non erano sotto il proprio diretto controllo nella prima sessione di gioco. Aggiunge un nuovo livello nel modo in cui il giocatore comprende la storia e interagisce con essa in modo inedito, e siamo davvero felici di poterlo offrire ai giocatori.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan fa parte di una serie di giochi di stampo narrativo a tema horror, caratterizzati ognuno da una trama diversa e a sé stante.

HD Bandai Namco

Il primo di questa nuova saga sarà appunto Man of Medan, ambientato nel Sud del Pacifico dove 4 ragazzi americani andranno alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Saliti a bordo il gruppo inizierà a esplorare con entusiasmo l’antico relitto, almeno fino a quando non capiranno di essere finiti su una nave infestata dai fantasmi. I 4 giovani dovranno trovare un modo per fuggire prima che sia troppo tardi.

Supermassive Games vuole dunque riprendere lo stile e le atmosfere viste in Until Dawn, esclusiva PlayStation 4 basata sulla narrazione e sulle scelte del giocatore in una storia tipicamente horror.

Bandai Namco

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. Il gioco avrà il doppiaggio in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, nonché in italiano.