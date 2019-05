Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, presentato il clan Toreador

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 22/05/2019 12:49

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 torna anche questa settimana per farci conoscere un nuovo clan presente nel gioco, stavolta tocca ai Toreador.

In questa nuova settimana arriva la presentazione di un altro clan giocabile nel futuro titolo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Stavolta, dopo i Thinblood, Brujah e Tremere, arrivano i Toreador, conosciuti anche come il Clan delle Rose.

I vampiri del clan Toreador sono amanti dell'arte e della bellezza in tutte le sue forme, hanno movimenti eleganti e un grande carisma che sfruttano per mantenere la propria influenza diplomatica. Tra le loro fila ci sono molti artisti e poeti e la loro presenza a Seattle, città in cui sarà ambientato il gioco, è attiva sin dall'epoca dei pionieri. Il clan infatti ha sempre tirato le fila dietro allo sviluppo della città, anche se negli ultimi anni sembra che la loro influenza sia diminuita molto.

I Toreador sono fondamentalmente degli ammaliatori in grado di controllare gli altri personaggi e radunare i propri ammiratori e assoggettarli al loro volere. Questi vampiri godono anche di una velocità elevata, grazie agli eleganti movimenti sono in grado di schivare molti attacchi, inoltre possono muoversi così velocemente da risultare quasi invisibili all'occhio umano.

I giocatori che decideranno di unirsi al clan Toreador potranno imparare due nuove discipline chiamate Presence e Celerity. La prima disciplina consente di sfruttare la capacità naturale di ammaliamento di questo clan, mentre la seconda si basa sulla sovraumana velocità di movimento.

Presence

Awe - Il vampiro utilizza una posa che ammalia tutti i presenti che inizieranno ad adorarlo. Per un breve periodo di tempo tutti i nuovi ammiratori non presteranno attenzione a nulla oltre che al vampiro.

- Il vampiro utilizza una posa che ammalia tutti i presenti che inizieranno ad adorarlo. Per un breve periodo di tempo tutti i nuovi ammiratori non presteranno attenzione a nulla oltre che al vampiro. Entrance - Crea un gruppo di ammiratori intorno al vampiro, che lo seguiranno ovunque distraendo i nemici.

Celerity

Unseen Storm - Scatta in qualsiasi direzione in modo talmente veloce da scomparire temporaneamente dalla vista dei nemici, permettendo poi di attaccare o schivare o fuggire prima che la polvere sollevata si diradi. Quest'abilità può essere migliorata.

- Scatta in qualsiasi direzione in modo talmente veloce da scomparire temporaneamente dalla vista dei nemici, permettendo poi di attaccare o schivare o fuggire prima che la polvere sollevata si diradi. Quest'abilità può essere migliorata. Accelerate - Permette di muoversi in modo talmente veloce che tutto il resto nel mondo sembrerà muoversi al rallentatore. Gli assalitori sembreranno bloccati mentre attaccano, le macchine sembreranno strisciare, i proiettili avanzeranno al rallentatore e il nostro vampiro potrà fare delle azioni che, con una colonna sonora anni '80 in sottofondo, potrebbero diventare delle spettacolari scene da film. Quest'abilità potrà essere migliorata ulteriormente.

HD Paradox Interactive

Presence può essere utilizzata in pubblico senza violare la Masquerade, mentre Celerity le viola.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ancora diversi clan da svelare, nel frattempo vi ricordiamo che il gioco è previsto per l'inizio del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.