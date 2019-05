Aladdin: le più belle immagini del cast dalle proiezioni nel mondo [GALLERY]

CinemaCelebrity

di Alice Grisa - 23/05/2019 08:25 | aggiornato 23/05/2019 08:31

Aladdin è uno dei film più attesi della primavera: in attesa di scoprirlo al cinema, abbiamo raccolto le foto più belle dai red carpet di Los Angeles, Amman e Londra.

Siamo tutti pronti a decollare sul tappeto volante, una favola senza tempo che riporta al 1992, la data d’uscita del film d’animazione che ha fatto sognare tutto il mondo. Il live-action di Guy Ritchie è in lavorazione da anni e finalmente, nel maggio 2019, vedrà la luce. In attesa dell’uscita, il 22 maggio 2019 nelle sale italiane, scopriamo le bellissime foto delle première del nuovo film Disney, con il cast e una schiera di celebrity.

Los Angeles

La prima losangelina si è svolta al famoso El Capitan Theatre, dove le star hanno illuminato il red carpet insieme al cast del film, da Mena Massoud a Will Smith, che hanno sfoggiato particolari exploit sartoriali. A Los Angeles Naomi Scott ha optato per un look autoreferenziale e disneyano, con un abito rosa da “La bella addormentata nel bosco”, adattato ai tempi moderni. Mena Massoud si è mostrato con un abito Givenchy multicolor perfettamente in linea con il personaggio di Aladdin, da Mille e una notte. Non mancava neanche il "Genio", Will Smith, che ha portato tutta la famiglia sul red carpet: la moglie Jada Pinkett, e i figli Willow e Jaden.

Tra i presenti c’erano anche Angeli di Victoria’s Secret come Jasmine Tookes, star come Darren Criss e ovviamente il regista Guy Ritchie.

Amman

La proiezione in Giordania è stata probabilmente la più suggestiva e fa parte del Magic Carpet World Tour intrapreso dalle star del live-action. Una delle tappe è stata proprio la Giordania, dove sono atterrati Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott e il regista Guy Ritchie, entusiasti dell’evento collocato proprio nell’ambientazione del film. Per chi non lo sapesse, una parte della pellicola è stata girata nel Wadi Rum (la Valle della Luna) e nella città di Aqaba.

Alla prima ufficiale di Aladdin, la Scott indossava un abito rosso firmato Armani Privè.

La proiezione VIP si è tenuta all'Abdali Mall Prime Cinema ed è stata organizzata dalla Royal Film Commission di Giordania, con la conferenza stampa.

La Giordania è stata la quarta tappa del Magic Carpet World Tour dopo Parigi, Londra e Berlino.

Come riporta Stepfeed, la Principessa Rym Ali, amministratore delegato di Interim della Royal Film Commission in Giordania, ha espresso il proprio orgoglio in una nota.

La Giordania non solo ha fornito il fantastico panorama necessario per una storia così bella, ma anche tutto il supporto necessario per renderlo un successo.

L'atmosfera fiabesca della Giordania è davvero unica...

Aladdin - Première Giordania, Mena Massoud e Naomi Scott

Aladdin - Première Giordania, Naomi Scott

Aladdin - Première Giordania, Mena Massoud

Aladdin - Première Giordania, il cast

Aladdin - Première Giordania, il cast

Aladdin - Première Giordania, Will Smith

Aladdin - Première Giordania, Guy Ritchie

Londra

L’evento londinese, la prima in territorio europeo di Aladdin, ha mostrato una schiera di star, con Naomi Scott in abito azzurro Cinderella firmato Burberry, con scollo a cuore. La serata si è svolta a Leicester Square, dove gli attori hanno presentato la pellicola.

Mena Massoud poi ha twittato e condiviso su Instagram il proprio entusiasmo.

Sono così incredibilmente fortunato di condividere questa esperienza con questo incredibile gruppo di esseri umani, Londra. Grazie, mi hai lasciato senza parole #Speechless. #Aladdin.

Ecco le immagini dell'evento del 9 maggio.

Proiezione Londra - Naomi Scott e Mena Massoud all'evento

Proiezione Londra - Naomi Scott in Burberry

Proiezione Londra - Cast in posa

Proiezione Londra - Cast

Proiezione Londra - Mena Massoud

Proiezione Londra - Naomi Scott e Mena Massoud

Proiezione Londra - Will Smith

Proiezione Londra - Naomi Scott

Che ne pensate? Siete pronti a scoprire Aladdin al cinema?