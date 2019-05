Cinema

Alita: Angelo della battaglia, il film arriva in Home Video e negli store digitali

di Rina Zamarra - 23/05/2019 11:39 | aggiornato 23/05/2019 11:44

Alita: Angelo della battaglia arriva in Home Video. Il film sarà disponibile negli store digitali dal 16 luglio e sarà in vendita in DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K dal 12 settembre.

Alita: Angelo della battaglia arriva in Home Video. Dal 16 luglio 2019 il film sarà disponibile negli store digitali, mentre dal 12 settembre 2019 sarà in vendita nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Grazie alle edizioni Home Video del film, avrete la possibilità di immergervi nella storia di Alita e di entrare dietro le quinte per scoprire alcuni segreti della lavorazione, accompagnati dal regista Robert Rodriguez. Se vi siete persi il film al cinema, potrete vedere dagli schermi casalinghi di PC e televisori la storia del cyborg Alita (Rosa Salazar). La giovane viene ritrovata in un deposito di rottami dal dottor Dyson Ido (Christoph Waltz). Alita non conosce il mondo in cui si è risvegliata e non ha memoria della sua vita passata, tranne delle sue eccezionali capacità nelle arti marziali. Diventa così una cacciatrice di taglie, pronta a combattere contro i più pericolosi criminali per salvare se stessa, i suoi amici e quel nuovo mondo che ha imparato ad amare. Il cast è completato da Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keenan Johnson. L’edizione in vendita negli store digitali conterrà i seguenti bonus extra: IL MONDO DI ALITA – guarda più da vicino il mondo di ALITA : BATTLE ANGEL con i fumetti dinamici

– guarda più da vicino il mondo di ALITA : BATTLE ANGEL con i fumetti dinamici LA CADUTA - sguardo sulla terribile guerra che ha quasi distrutto due pianeti e creato il palcoscenico per il ritorno del guerriero cyborg Alita 300 anni dopo.

- sguardo sulla terribile guerra che ha quasi distrutto due pianeti e creato il palcoscenico per il ritorno del guerriero cyborg Alita 300 anni dopo. IRON CITY – tour della città di ferro guidato da Hugo

– tour della città di ferro guidato da Hugo COSA SIGNIFICA ESSERE UN CYBORG - Il cacciatore-guerriero Zapan medita su cosa significhi essere un cyborg

- Il cacciatore-guerriero Zapan medita su cosa significhi essere un cyborg LE REGOLE DEL GIOCO - corso accelerato di Motorball con le regole, il gioco, i giocatori di alto livello e il loro arsenale di armi

- corso accelerato di Motorball con le regole, il gioco, i giocatori di alto livello e il loro arsenale di armi DAL MANGA ALLO SCHERMO – sguardo dietro le quinte dell'amato manga di Yukito Kishiro al film

– sguardo dietro le quinte dell'amato manga di Yukito Kishiro al film EVOLUZIONE DI ALITA - casting di Rosa Salazar, performance capture, finale VFX di WETA Digital

- casting di Rosa Salazar, performance capture, finale VFX di WETA Digital MOTORBALL - il passatempo preferito di Iron City

- il passatempo preferito di Iron City TEMI MUSICALI - Il compositore Tom Holkenborg (aka Junkie XL) offre un approfondito esame dei temi musicali chiave della sua colonna sonora

- Il compositore Tom Holkenborg (aka Junkie XL) offre un approfondito esame dei temi musicali chiave della sua colonna sonora 10 MINUTI A SCUOLA DI CUCINA: CIOCCOLATO - lezione di cucina su come preparare un delizioso cioccolato come quello visto nel film

- lezione di cucina su come preparare un delizioso cioccolato come quello visto nel film STREETS OF IRON CITY - Robert Rodriguez organizza un tour di Iron City, con approfondimenti sul cast e sulla troupe e uno sguardo dietro le quinte della creazione della città

- Robert Rodriguez organizza un tour di Iron City, con approfondimenti sul cast e sulla troupe e uno sguardo dietro le quinte della creazione della città ALLEATI E AVVERSARI - Zapan, Dr. Dyson Ido, Grewishka, Nyssiana, Romo, McTeague, Vector, Chiren e Hugo

- Zapan, Dr. Dyson Ido, Grewishka, Nyssiana, Romo, McTeague, Vector, Chiren e Hugo INTERVISTE a James Cameron, a Robert Rodriguez e al cast moderate da Jon Landau.

a James Cameron, a Robert Rodriguez e al cast moderate da Jon Landau. MATERIALI DI PRODUZIONE - esplora la visione iniziale del film con gli art reels del 2005 e del 2016.

- esplora la visione iniziale del film con gli art reels del 2005 e del 2016. 2005 Art Compilation (2019) - compilation originale di James Cameron di concept art per "Battle Angel: Alita"

- compilation originale di James Cameron di concept art per "Battle Angel: Alita" 2016 Art Reel – compilation di concept art del 2016 di Lightstorm Entertainment e di Robert Rodriguez che riflettono il design finale del film

– compilation di concept art del 2016 di Lightstorm Entertainment e di Robert Rodriguez che riflettono il design finale del film DECOSTRUZIONE SCENA - le tre diverse fasi della produzione: la performance originale, la fase dell'animazione e il taglio finale degli effetti speciali Weta in quattro diverse scene: Non so nemmeno il mio nome, Solo un’insignificante ragazza, Sono una guerriera, vero? e Kansas Bar

L'edizione Blu-ray e 4K Ultra HD in uscita il 12 settembre conterrà tutti i bonus di quella digitale tranne Streets of Iron City, Alleati e avversari, Materiali di produzione e i Trailer. HD 20th Century Fox Qui di seguito, invece, i contenuti previsti per l'edizione DVD: IL MONDO DI ALITA – guarda più da vicino il mondo di ALITA : BATTLE ANGEL con i fumetti dinamici.

DAL MANGA ALLO SCHERMO – sguardo dietro le quinte dell'amato manga di Yukito Kishiro al film Segnatevi le due date di uscita per poter vedere e rivedere Alita comodamente a casa: 16 luglio e 12 settembre 2019.